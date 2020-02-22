Более трех тысяч тонн золота нашли в Индии

Нью-Дели, 22 февраля. Геологи обнаружили более трех тысяч тонн золота на востоке индийского штата Уттар-Прадеш, сообщило издание India Times.

Два рудника примерно с 3,5 тысячи тонн золотой руды нашли в округе Сонбхадра. Стоимость драгоценного металла оценивается приблизительно в 12 триллионов рупий. По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.

Если эти оценки верны, то Индия займет второе место по объему золотых запасов в мире, уступив США. Показатель Штатов составляет 8133,5 тонны, второе место сейчас занимает Германия с 3366 тоннами.

Геологическая служба Индии начала поиск запасов золота в Сонбхадре в 1992 году, в 2005 году было объявлено, что в регионе есть месторождения металла.