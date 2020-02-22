Промышленность Украины рухнула вопреки обещаниям Зеленского

Киев, 22 февраля. Остатки промышленности Украины рухнули вопреки обещаниям президента страны Владимира Зеленского, считает директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

Ранее украинский президент анонсировал невиданный экономический рост после прихода новой команды. Однако, по словам Юрчишина, на сегодняшний день можно констатировать практически полное отсутствие промышленной политики.

«Промышленность падает, началось это падение с осени. Об угрозах дальнейшего падения предупреждали и эксперты, и работодатели, но власть, к сожалению, игнорировала такие замечания», — заметил он.

По словам директора экономических программ Центра Разумкова, некоторые украинские чиновники даже заявляли, «что промышленная политика как таковая уже изжила себя». Об этом пишет «ПолитНавигатор».

«Это в том контексте, что как раз сегодня Европа, у которой одна из наиболее либеральных моделей, обостряет и усиливает эти вопросы в дискуссиях относительно дальнейших путей развития промышленной политики», — пояснил он.

Заявления о промышленном безвизе Василий Юрчишин назвал странными, так как говорить об этом нет смысла — власть на Украине не знает, чего хочет от промышленной политики.

Украинский экономист Владимир Компаниец ранее заявил, что выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе 2020 года составило лишь 78,5%, что является одним из худших экономических показателей за всю историю независимости страны. А лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала стремительное падение уровня производства угрозой для национальной безопасности страны.