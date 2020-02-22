Лещенко назвал омерзительным скандальный клип Линдеманна

Москва, 22 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко возмутился скандальным клипом лидера Rammstein Тилля Линдеманна.

Певец указал, что таких проектов, как Rammstein, — сотни, и подобные «конфликтные вещи» сделаны специально, чтобы «лишний раз поговорили, лишний раз пропиариться».

Лещенко признался, что ему это претит, и подчеркнул, что это не ханжеские рассуждения. По его мнению, Россия — страна нравственная и православная с определенными устоями и принципами.

«Поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами. Это очень непростая такая вещь», — сказал 78-летний исполнитель.

По его мнению, это — безнравственный принцип искусства, рассчитанный, скорее всего, на эпатаж.

Артист также прокомментировал участие россиянок в «омерзительном» клипе. Он сомневается, что девушек возьмут в какой-то другой проект.

«Это духовная и нравственная нищета! Поэтому они приняли в этом участие», — сказал Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва», добавив, что «они отэпатируют, отпиарятся, и все на этом закончится».

Клип на трек Till the End с откровенными сценами вышел в феврале, указала «Культуромания». В ролике приняли участие актрисы в том числе из России. Позднее снявшимся у Линдеманна стали поступать угрозы. Лидер движения Мужское государство» Владислав Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис.