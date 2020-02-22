Военнослужащие ДНР и ЛНР блеснули талантами на фестивале «Время Победы»

«Время Победы» — фестиваль талантов, который второй год подряд проводится в Донбассе. Но он не совсем обычный: основные герои здесь военнослужащие Народной милиции ЛНР и ДНР, а также члены их семей. На открытии фестиваля побывала и съемочная группа Федерального агентства новостей.

«У нас есть возможность показать рядовому бойцу, который в свободное время в окопе [сидит] с гитарой, что здесь он может выступить перед большой аудиторией. Показать, что наши защитники — они не только на передовой, они талантливые и могут показать это», — рассказала журналистам координатор гуманитарных проектов Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина.

Это первый фестиваль талантов, организованный совместно ДНР и ЛНР. Посвятили его в этом году 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на что очень живо откликнулись как артисты, так и зрители. Только на открытие в Луганск прибыли более 100 участников.

«Самая важная задача данного фестиваля — сохранить память о героях Великой Отечественной войны, тем более, что в этом году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы, — констатировал руководитель военного ансамбля Народной милиции ЛНР «Новороссия» Роман Разум. — Сегодня массовый фестиваль патриотической песни — патриотический праздник, где собрались самые чуткие люди, которые уважают и чтят память наших героев, героев Донбасса, героев Великой Отечественной войны».

На сцене были представлены вокальный и инструментальный жанры, художественное слово, оригинальный жанр и хореография. Большинство участников, конечно же, не профессионалы, поэтому за кулисами и на сцене заметно волнуются.

«Я решил исполнить песню «О героях былых времен» из кинофильма «Офицеры», — рассказал ФАН военнослужащий Народной милиции ДНР Владимир Волянский. — Эта песня близка мне по духу, и она сейчас как никогда актуальна».

Эстафету фестиваля перехватят города ДНР, а завершится он большим гала-концертом в Донецке 3 мая.