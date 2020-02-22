Биатлонист Логинов может завершить карьеру из-за постоянных нападок

Антхольц, 22 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов задумался об уходе из спорта из-за постоянных нападок. Об этом он заявил журналистам после завершения мужской эстафеты на чемпионате мира в Италии.

Напомним, что российские биатлонисты заняли четвертое место в соревнованиях. Логинов выступал на четвертом этапе гонки. Уже утром итальянская полиция нагрянула с обыском в номера российской сборной по просьбе Международного союза биатлонистов. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что поводом для повышенного внимания со стороны организации стало то, что тренер Логинова Александр Касперович находится в российской команде не по своей аккредитации.

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать», — заявил Логинов.

28-летний биатлонист заявил, что готов подвергаться обыскам хоть каждый день. Ему нечего скрывать. Единственное, что вызывает дискомфорт, это отсутствие телефона, который изъяли правоохранители. По его словам, это затруднят общение с семьей и близкими.