Расследование «Медузы» о террористах «Сети» раскололо либеральный лагерь

Москва, 22 февраля. Расследование латвийского издания «Медуза» о членах запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» раскололо либеральную общественность. Коллеги по «оппозиционному» цеху резко отреагировали на публикацию материала.

Дело так называемой «Сети», члены которой признаны виновными в терроризме, продолжает будоражить умы либералов, не знающих какую еще спекуляцию можно опробовать на эту тему. Но в этот раз отличилось русскоязычное издание «Медуза», зарегистрированное в Латвии, передает «Политика сегодня».

СМИ опубликовало расследование, авторы которого утверждают, что фигуранты дела «Сети» имеют отношению к убийству и распространению наркотиков. Реакция сторонников по либеральному лагерю не заставила долго ждать.

Так, защитник Дмитрия Пчелинцева, осужденного на 18 лет, Оксана Маркеева заявила, что материал основан на «вбросе со стороны силовиков».

С осуждением публикации выступили также в социальных сетях и Telegram-каналах, особо отметив, что ее текст написан тяжелым языком.

«Текст на «Медузе» про дело «Сети» — это реально профессиональный зашквар. Для этого утверждения достаточно одного того факта, что текст опубликован не для нормальных человеческих читателей», — такой вердикт тексту вынесли авторы Telegram-канала «Прикладная социопатия».

Особо расстроил материал депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, который заявил, что больше не будет читать «Медузу».

«Если «Медуза» хотела угробить свою репутацию — она на верном пути. Отписываюсь», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом расследование латвийского издания произвело по-настоящему эффект бомбы, внеся раздор в стан «оппозиционеров». Данная ситуация еще раз ярко иллюстрирует, как либералы готовы линчевать не только своих противников, но и сторонников за различие во взглядах.