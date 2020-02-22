Госдеп США обвинил РФ в «создании фейков о коронавирусе»

Москва, 22 февраля. Госдеп США намерен бороться с фальшивыми аккаунтами в соцсетях, якобы связанных с Россией, которые создают фейки о коронавирусе, сообщило AFP со ссылкой на источник в ведомстве.

В американском Госдепе считают, что есть множество аккаунтов, которое продвигает теории, что за вспышкой коронавируса в Китае стоят США, и таким образом пытается навредить имиджу Вашингтона. В связи с этим Госдепартаменту поставили задачу бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, которые якобы распространяют дезинформацию.

«Намерение России — посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние», — заявил агентству и.о. заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

Первые случаи заражения неизвестной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил «Царьград». Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя болезни — новый коронавирус, который впоследствии получил официальное название COVID-2019. По данным Deita.ru, число подтвержденных случаев заражения превысило 76 тысяч человек, более 20 тысяч человек вылечились и выписаны из больницы. От инфекции погибли 2345, указал НСН.