Корнилов удивился реакции офиса Зеленского на слова Путина о «глобальном конкуренте»

В офисе президента Украины Владимира Зеленского внимательно отсмотрели интервью, данное российским лидером Владимиром Путиным для ТАСС, и решили прокомментировать каждую из произнесенных им фраз. Особенное внимание представители главы украинского государства обратили на ту из них, в которой Путин говорил о том, что объединение возможностей России и Украины создаст «глобального конкурента Европе» — они усмотрели в этом высказывании президента России «геополитические амбиции». Эта формулировка вызвала удивление у директора центра евразийских исследований Владимира Корнилова. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что подобного рода «амбиции» есть у каждого уважающего себя главы государства.

«Это что же, значит, Зеленский хочет сказать, что Украина не заслуживает того, чтобы быть игроком на уровне геополитической конкуренции? На мой взгляд, Путин был очень корректен в своих словах. Кстати, еще до того, как Киев подписал то пресловутое соглашение об ассоциации с Евросоюзом, он предупреждал, какие у этого решения будут последствия: утеря своей экономики, деиндустриализация — все это, как мы видим, сбылось. Зеленскому бы следовало прислушаться к словам Путина сейчас, его страна могла бы многое выиграть, прояви он сейчас политическую дальновидность», — уверен собеседник ФАН.

Политолог также прокомментировал ответ офиса президента Украины о том, что касается создания Православной церкви Украины: представители Зеленского оказались возмущены словами Путина о том, что независимость от московского патриарха стала проявлением «разрушения единства Православной церкви» — так, киевские чиновники заявили, что в их стране «государство и церковь отделены друг от друга». Эта ложь вызвала смех у Корнилова.

«Хорошо, что Зеленский все еще помнит прописные истины. Порошенко тоже когда-то помнил — а потом предпочел забыть, затеяв возню с Томосом и лично возглавив поход против Русской православной церкви (РПЦ. — Прим. ФАН). Если действующий украинский президент считает, что церковь в его стране сама решала, как ей действовать, то я допускаю, что он просто не в курсе происходивших событий: все-таки тогда Зеленский занимался совсем другими делами, сериалы снимал, мог и пропустить мимо себя такую безделицу, как религиозный раскол», — уверен собеседник ФАН.

Эксперт предположил, что украинский лидер даже не подозревает, что его предшественник, грубо нарушая положение о разделении государства и церкви, не просто инициировал раскол, но и непосредственно руководил процессом разъединения с РПЦ.

Политолог отметил, что интервью Путина для ТАСС содержит в себе очень много скрытых посланий для Зеленского, офис которого так тщательно отсматривал интервью российского лидера журналисту.