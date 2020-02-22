Сирия, 22 февраля. Мать и ребенок подорвались в Дейр-эз-Зоре на мине. В Ираке арестованы три террориста «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали опорные пункты боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» на севере Хамы, в Идлибе потеряли один танк.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подбила танк САА у поселка Арманая в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло «спящую ячейку» в иракской провинции Анбар.

Международная коалиция: провела совместно с иракским спецназом операцию по поиску террористов «Исламского государства» в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в очередной раз на противопехотной мине подорвались мирные жители. Сообщается о гибели ребенка и ранении его матери в результате взрыва фугасной мины в районе города Багуз-Фаукани, как передает агентство Step News. Предполагается, что мина была оставлена в окрестностях города террористами «Исламского государства», в оккупации которых находился город до начала 2019 года, когда он перешел под контроль «Демократических сил Сирии» (SDF). При отступлении террористы намеренно минировали жилые кварталы, однако курдские боевики после этого не провели работ по разминированию в городе должным образом, от чего страдают теперь мирные жители.

Провинция Идлиб

Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) подбили танк сирийской армии в районе деревни Арманая, о чем сообщили на подконтрольном им медиаресурсе. ВВС Сирии продолжают серию боевых вылетов на юге провинции и нанесли удары по опорным пунктам боевиков у деревни Кансафра на склонах горы Аль-Арбейн. Информация о потерях противника в живой силе и боевой технике пока что уточняется.

Как сообщает источник в сети Twitter (BeyLagari), Турция перебрасывает на границу с Идлибом зенитные ракетные комплексы ATILGAN, оснащенные ракетами типа Stinger для поражения низколетящих целей, таких как вертолеты, самолеты и беспилотники. Из комплексов похожего типа боевики оппозиции сбили два вертолета сирийской армии в Идлибе и на юге Алеппо.

Поступили уточнения по поводу сообщений боевиков о сбитом в районе высот аз-Завия самолете. По уточнениям ресурса Orient News, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» подбили с помощью пулеметов только беспилотник ВВС Сирии. Фотографии с обломками сбитого БПЛА распространяют в Сети «оппозиционные» медиаресурсы.

Провинция Хама

На севере Хамы в районе поселка Аз-Зияра подразделения сирийской армии открыли огонь из пулеметов по укрепленным огневым точкам боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», откуда они вели обстрел позиций армии. Как сообщает портал Alk Habour, сведений о потерях боевиков в результате обстрела пока не поступало.

Ирак

При поддержке иракской армии и авиации силы международной коалиции провели на севере Ирака рейд по выявлению и нейтрализации «спящих ячеек» «Исламского государства». Как передает Twitter-канал пресс-центра командования операциями коалиции в Сирии и Ираке (@CJTFOIR), в ходе операции успешно захвачены три террориста «Исламского государства», еще группа была уничтожена, когда оказала сопротивление при задержании в пустыне в провинции Анбар. Иракский спецназ также зачистил сеть туннелей, в которых укрывались террористы. Напомним, что в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в стране, но на севере по-прежнему действуют остатки организации, которые совершают нападения на КПП или облагают поселки налогами.

1 Организация запрещена на территории РФ.