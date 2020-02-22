Поклонники историка моды Васильева не поверили, что Барановская ждет от него ребенка

Москва, 22 февраля. Историк моды Александр Васильев опубликовал в своем профиле в Instagram ироничное заявление о том, что телеведущая Юлия Барановская ждет от него ребенка.

Подписчики Васильева не поверили заявлению о романе с бывшей гражданской женой футболиста Андрея Аршавина, которое строится на предположениях СМИ.

«Также, по мнению средств массовой информации, меня связывают романтические отношения с Надеждой Бабкиной и Екатериной Скулкиной», — добавил историк моды.

«Вы красивая пара!» — написала ilonaovcharenko.

«Лучше с Надей, Барановская может и с Гордоном», — посоветовал пользователь под ником ak.r._s.a.

«Ой, ну я не могу… «Ждет ребенка последние два года»… Наверное, как родится и сразу в школу пойдет», — иронично заметила el_rnk.

«Приписывают, приписывают, а Вы один! И никто мастеру не нужен!» — заметила zivert_grey.

«Александр, да ну их всех! Мы же знаем, вы порядочный мужчина!» — не поверила слухам yankovskaya_designer.

Ранее Васильев трогательно объяснился в любви к 78-летней смотрительнице Российского этнографического музея Тамаре Александровне. На фоне экспонатов петербургского музея ведущий программы «Модный приговор» поведал о традиционных нарядах русских женщин.