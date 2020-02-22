Рустам Солнцев раскритиковал лживых Собчак и Алсу после слов о детском «Голосе»

Москва, 22 февраля. Блогер и бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев жестко раскритиковал интервью певицы Алсу журналистке Ксении Собчак. Он обвинил звезд во лжи. Он сильно негодовал из-за того, что Собчак «млеет перед богатыми».

Блогер упрекнул журналистку в заискивании перед Алсу из-за лояльной позиции на тему накрутки голосов в детском «Голосе» в пользу дочери звезды 90-х. В интервью Алсу призналась Собчак, что сама лично отправила за дочь 40 сообщений, сообщил «ФедералПресс». В ответ 38-летняя звезда лишь улыбнулась, что стало, по мнению Солнцева, знаком поддержки.

«Собчак не может не знать о лукавстве певицы, но делает вид, что верит. А на пятидесятой секунде даже заискивающе улыбается. Мол, поддерживает. У Ксюши есть эта черта — она млеет перед богатыми. Присюсюкивает прямо до стыдного», — написал блогер в своем Instagram-аккаунте.

В то же время Солнцев признался, что верит, что Алсу действительно могла отправлять смски за дочь, но задается вопросом, откуда взялись вбросы за Микеллу Абрамову — дочь певицы, у которой были весьма сильные конкуренты. Вариант с поддержкой подписчиков Алсу Солнцев «отмел» сразу — у исполнительницы «Зимнего сна» не такая армия поклонников, готовых отправлять голоса за ее дочь.

В заключении Солнцев призвал Собчак «не падать так сильно перед дочками нефтяных магнатов — колени посбиваешь».

Весной прошлого года разгорелся скандал вокруг детского «Голоса» после победы в шестом сезоне дочери Алсу. Выяснилось, что была накрутка голосов, и результаты голосования обнулили, указали «Известия».