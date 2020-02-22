Работа «правых» и Навального подтолкнула членов «Сети» к террористической деятельности

Деятельность блогера Алексея Навального, направленная на инспирирование протестных настроений и смену власти в стране, могла подтолкнуть членов организации «Сеть» к радикальным мерам и созданию запрещенного террористического сообщества. Цель — создать в России «автономные анархические зоны». Об этом написало в своем «расследовании» издание «Медуза».

«Откровение Медузы»

Латвийское издание «Медуза» опубликовало «внутреннее расследование» о деятельности «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ) 21 февраля 2020 года. Материал шокировал общественность не только своей неожиданностью, но и откровенностью. Участников «Сети» заподозрили в наркоторговле, а также сочли причастными к двойному убийству. «Защитники» осужденных оказались в очень неудобном положении. «Светлый образ политзаключенных и репрессированных» разрушен. Как защищать преступников?

Однако в материале есть и еще одна деталь, о которой в СМИ ранее не говорилось. Журналисты «Медузы» раскрыли подоплеку деятельности радикалов, прояснили мотивацию.

По данным журналистов, полученных от знакомых членов «Сети», организация появилась в контексте противостояния «левых» и «правых», а также «ультраправых» политических сил в России. «Левые» отслеживали деятельность националистических и иных движений РФ с 2013-2014 года, а также обращали внимание на их отношение к Евромайдану. Анализ привел к выводу, что в России украинский сценарий гипотетически может реализоваться, так как российские националисты начали ездить воевать в Донбасс, принялись развивать свою инфраструктуру. Поэтому «левым» и антифашистам необходимо готовиться к противостоянию с националистами. Источник «Медузы» под именем Илья предположил, что такое положение дел подтолкнуло пензенцев начать тренировки и походы. Они готовились к революции или другим социальным потрясениям.

«В частности, они рассказывали, что в случае победы не «антиавторитарных «левых», а либеральной оппозиции во главе с Алексеем Навальным планировалось предъявить его правительству ультиматум — и потребовать создать на территории России «автономные зоны для анархистов», — цитирует Илью «Медуза».

Иными словами, журналисты издания дали понять, что деятельность «ультраправых», а также блогера Алексея Навального, направленная на смену власти в стране, подтолкнула членов «Сети» к радикальным мерам и подготовке к шантажу, сепаратизму и силовому противостоянию. Кому-то может показаться абсурдным. Однако есть свидетельства, наглядно показывающие, что Навальный тесно контактировал с националистами и различными радикалами, а потому мог использовать их как «силовой блок» при возникновении социальной нестабильности.

Выгодная дружба Навального с радикалами

Алексей Навальный с 2007 по 2012 года рьяно поддерживал националистов, а также созданное «правыми» объединение «Русский марш» (РМ). На протяжении пяти лет блогер регулярно посещал шествия и митинги ультраправых радикалов, а также помогал их организовывать.

Мы напомним, что в оргкомитет «РМ» ранее входили следующие организации, признанные экстремистскими и запрещенными: «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), «Славянский Союз». Сейчас этих движений нет, но деятельность их жива. Например, вместо ДПНИ создан «Комитет «Нация и свобода» (КНС), который возглавляет все тот же Владимир Басманов. Правда, уже из-за рубежа, считая себя политмигрантом. Организация активно участвует в оппозиционной жизни России.

С 2013 года Навальный публично отказался от участия в националистических маршах. Виной тому — зашкаливающая критика со стороны собственных либеральных коллег, которые обвинили блогера в незрелости и недопустимости использования подобных сил в политическом процессе. Националистический уклон стал камнем преткновения в бытность работы Навального в «Яблоке», из-за чего Алексей был выгнан. Это же стало причиной ссор позднее с Сергеем Митрохиным и другими представителями оппозиции.

Однако от поддержки националистов в целом он не отказался. Навальный призывал россиян выходить с радикалами на улицы города, за что был освистан. Более того, позднее правые и ультраправые силы становились регулярными участниками акций, незаконных митингов и других мероприятий Навального. С 2013 по 2019 годы множество шествий и акций прошло при участии радикалов. Более того — в рядах навальнистов есть люди, поддерживающие «правых» и наоборот. Нашумевшее интервью десятиклассника Ивана Резника наглядное тому доказательство.

Несмотря на разницу во взглядах, публично озвучиваемую критику, у блогера и националистов много общего, а потому их деятельность друг другу выгодна. Это хорошо видно из манифеста «Русского марша», в котором закреплены 14 политических требований националистов. Среди них: провозглашение свободы слова и собраний, проведение честных выборов, оптимизация политики ЖКХ и т.д. Силы, входящие в движение «Русский марш», выступают за освобождение политзаключенных, так как среди националистов немало осужденных за свои экстремистские взгляды. В этих моментах политика «правых» и Навального пересекается, они просто действуют по принципу «враг моего врага — мой друг», видят друг в друге политический и людской актив, готовый мобилизоваться при необходимости.

По этой причине радикалы поддерживают фигурантов «дела Сети», экстремистов «Нового Величия», осужденных или преследуемых активистов «Открытой России» (НКО признана нежелательной), а также призывают освобождать всех, кто был осужден по так называемому «московскому делу». Более того, «Комитет «Нация и Свобода» так и вовсе открыто поддерживает несистемную оппозицию и либеральные политические силы, в том числе Навального, участвуя в митингах, организованных сотрудниками ФБК. Представители национальных движений КНС, «Национально-патриотических сил России» (ПДС НПСР), «Правого блока», «Ассоциации народного сопротивления» («дело Зайцева») участвовали в незаконных акциях и согласованных митингах летом 2019 года, распространяли тезисы и лозунги Навального.

Учитывая длительное сотрудничество блогера с радикалами, наличие у ФБК иностранного финансирования, неудивительно, что «левые» увидели в основателе «Фонда борьбы с коррупцией» потенциальную угрозу, которой нужно оказать сопротивление или предъявить свои требования.