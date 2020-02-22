Москва, 22 февраля. Пользователи Сети активно обсуждают внешнее сходство певицы Аллы Пугачевой с ее поздними детьми от юмориста Максима Галкина. Россияне предположили, что Пугачева воспитывает детей не от Галкина.

В последние годы артистка все реже появляется на публике, отдавая предпочтение семье и больше уделяя внимание младшим детям — близнецам Гарри и Лизе, передают «Дни.ру».

Напомним, двойняшки появились на свет в 2013 году, на тот момент Пугачевой было 64 года. Уже тогда появились слухи, что звездная семья усыновила приемных детей.

По официальной версии, примадонна еще в репродуктивном возрасте заморозила свои яйцеклетки, которые потом использовались для искусственного оплодотворения. При этом детей вынашивала суррогатная мать.

Однако россияне до сих пор не доверяют этой истории и решили присмотреться к снимкам певицы и ее детей.

«Абсолютно не похожи», «Почему она должна быть похожа? Это не ее дочь», «Сходство с мамой у Кристины (Орбакайте. – Прим. ФАН), а эта девочка совсем не дочь Пугачевой», — уверены пользователи Интернета.

Другие считают, что певица непохожа на детей из-за регулярных хирургических вмешательств.