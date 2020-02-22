ЛНР итоги 16–22 февраля: шпион в Луганске, юбилей битвы под Дебальцево, потеря ДРГ ВСУ

Федеральное агентство новостей представляет дайджест основных событий, произошедших в Луганской Народной Республике за неделю с 16 по 22 февраля.

Народная милиция ЛНР готова дать отпор

Народная милиция ЛНР во вторник, 18 февраля, заявила, что украинские силовики пытались проникнуть на ее позиции, однако подорвались на минном поле. В ЛНР призвали Киев воздержаться от попыток дестабилизировать ситуацию.

«Подводя итоги, мы призываем украинскую сторону отказаться от попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, — заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. — Народная милиция ЛНР готова к такому развитию событий и способна дать отпор агрессору».

Результатом неудавшейся операции украинских силовиков стал артобстрел ряда близлежащих населенных пунктов ЛНР. Всего ВСУ 11 раз за сутки открывали огонь, в результате огневых атак погиб ополченец и ранен мирный житель ЛНР. Повреждения получили ряд жилых домов. Около тысячи человек остались без энерго- и водоснабжения.

Никто не уйдет от ответственности

Генпрокуратура Луганской Народной Республики приобщит материалы об обстрелах жилых массивов подконтрольных ЛНР Золотого-5, Донецкого и Голубовского к уголовному делу против украинских силовиков по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид». По данным ведомства, огонь по территории республики велся с позиций 93-й и 72-й бригад ВСУ.

ЛНР передала Киеву тело погибшего диверсанта

Офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня при содействии Организации воинов-ветеранов Афганистана эвакуировали с места гибели тело военнослужащего ВСУ, пытавшегося в составе ДРГ проникнуть на территорию республики. В четверг, 20 февраля, его тело передали украинской стороне.

«Сегодня будет передаваться тело погибшего 18 февраля в результате действий украинской ДРГ военнослужащего ВСУ. И будут также передаваться костные останки военнослужащего Украины, погибшего в 2014 году на территории аэропорта, — сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева. — Личности погибших установлены».

В Луганске задержан украинский «шпион»

Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР выявили жителя Луганска, передававшего данные социально-экономического характера Службе безопасности Украины. Сообщается, что завербовали луганчанина на КПП «Станица Луганская». По данным ведомства, действовал он, не осознавая последствий.

Годовщина битвы под Дебальцево

На текущей неделе в республиках Донбасса отмечали пятую годовщину Чернухино-Дебальцевской операции. Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил военнослужащих ЛНР и ДНР, принимавших участие в освобождении Чернухино и Дебальцево. Также медалями «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции» посмертно были награждены первый глава ДНР Александр Захарченко и командиры Донецкой и Луганской народных республик.

«Ценой невероятных усилий, благодаря исключительному мужеству и сплоченности вооруженных подразделений Луганской и Донецкой [народных] республик противник был выбит со стратегически важного плацдарма. Эта историческая победа добыта вашими потом и кровью, — обратился к участникам торжественного собрания Пасечник. — Кровью героев, которые не побоялись пожертвовать своей жизнью во имя свободы и независимости нашей республики».

Почтили память погибших

Автопробег в честь пятой годовщины освобождения Чернухино и Дебальцево организовали в Луганске. Более 30 автомобилей отправились в Чернухино, чтобы почтить память жителей населенного пункта, погибших во время боевых действий в 2014 и 2015 годах.