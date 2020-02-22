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Главные новости 22 февраля

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Главные новости 22 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 22 февраля.

Гостелевидение Сирии опубликовало видео, на котором запечатлены удары правительственных войск по позициям террористов. Появилось видео авиаударов САА по протурецким боевикам в Сирии.

В номерах российских биатлонистов в Италии проходят обыски, сообщил первый вице-президент СБР РФ Алексей Нуждов. Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов.

В результате взрыва произошло возгорание, которое в данный момент тушат пожарные. Два человека погибли от взрыва газа в жилом доме в Азове.

Зоряна Скалецкая, обещавшая провести карантин с эвакуированными из Ухани украинцами, сбежала из санатория. В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар.

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал прогноз о возможном снижении пенсий в стране. Кравчук ответил на заявления о снижении пенсий на Украине.

Турция установила 36-й наблюдательный пост в Идлибе. США продолжили стягивать технику и оборудование в Хасаку. Сирия итоги за сутки на 22 февраля 06.00: Турция установила 36-й КПП в Идлибе, США продолжают перебрасывать оборудование в Хасаку.

Звезда телешоу Comedy Woman Екатерина Скулкина опубликовала новые фото в Instagram, вызвавшие бурную реакцию поклонников. Похудевшая Скулкина опубликовала фото в леггинсах.

Руководитель ЦПВС сообщил о недостоверности сведений о бегстве жителей Идлиба в Турцию. SDF заявили о демонтаже СВУ в Ракке. Сирия новости 22 февраля 07.00: ЦПВС опроверг сообщения о бегстве сирийцев к границе с Турцией, предотвращен взрыв в Ракке.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у водителя автобуса с эвакуированными из Ухани поднялась температура. У водителя автобуса с эвакуированными из Китая украинцами поднялась температура.

Ольга Скабеева прокомментировала слова Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах. Скабеева ответила на слова Зеленского о «вирусологах в спортивных костюмах».

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