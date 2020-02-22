Перенесшему микроинсульт Диброву посоветовали сделать пластическую операцию

Москва, 22 февраля. Ведущему программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрию Диброву нужно сделать пластическую операцию, считает основатель клиники Damas Clinic Амжад Аль-Юсеф.

Телеведущий тщательнейшим образом следит за своей внешностью, но многие уверены, что нередкие походы к косметологу только вредят Дмитрию Диброву, который с каждым годом все больше и больше становится похож на бабушку. В беседе с корреспондентом «Дни.ру» Амжад Аль-Юсеф рассказал, какие косметические процедуры делал ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?».

«На лице телеведущего есть следы от ниток. Скорее всего, он перенес подтяжку лица, шеи, подбородка. Кроме того, ему могли вкалывать инъекции — ботулотоксин и филлеры», — сказал специалист.

Также он указал на чистую кожу телеведущего. Следовательно, с ним работают профессиональные косметологи. Скорее всего, Дибров прибегал к уколам гиалуроновой кислотой и витаминами. Амжад Аль-Юсеф посоветовал Дмитрию Диброву сделать пластическую операцию.

«Ему нужна корректная мужская подтяжка лица с минимальными швами и разрезами», — резюмировал он.

Ранее блогер Лена Миро оценила внешность Диброва на фотографиях. Она считает, что у телеведущего «обмякшее и женоподобное лицо», обколотое филлерами.

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров был госпитализирован 17 февраля после того, как потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Врачи диагностировали у телеведущего микроинсульт. Телеведущая Елена Малышева рассказала, что после этого Дибров поклялся ей бросить курить.