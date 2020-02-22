Подлецы всегда найдутся: депутат Федоров объяснил связь террористов «Сети» с Навальным

Депутат Госдумы Евгений Федоров проанализировал громкое дело о создании террористического объединения «Сеть» (запрещено в РФ). По мнению Федорова, на фоне всплывающих новых фактов, которые, мягко говоря, «смущают» либеральных защитников фигурантов «Сети», осужденных в Пензе, становится яснее смычка бандитов-радикалов с такими представителями «пятой колонны», как Алексей Навальный и его активные сторонники.

Новая волна бурного обсуждения дела «Сети» возникла 21—22 февраля. Накануне разрешенной акции в Петербурге с требованием пересмотра дела в либеральном издании «Медуза» появился резонансный материал, посвященный «Сети». В статье на основе показаний одного из участников движения утверждается, что пензенские радикалы-леваки усиленно тренировались в лесах якобы, чтобы «дать отпор фашистам». В рассказе источника фигурировали наркотики, также есть подозрение, что, возможно, радикалы причастны к убийству двух человек.

«Невинных ребят привлекли за страйкбол»?

Это очень далеко от версии, что «невинных ребят» якобы «привлекли за страйкбол», как ранее утверждала либеральная пресса, отмечает Евгений Федоров.

«Мы уже наблюдали во время московских беспорядков (летом—осенью 2019 года во время выборов в Мосгордуму. — Прим. ФАН) прямую связь либералов с преступным миром, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Помните, они тогда поднимали вопрос, чтобы выпустить из тюрем наркоманов и наркодилеров, которых у нас в тюрьмах более ста тысяч. Требование было — пересмотреть законодательство в этой области и объявить амнистию. Так вот, была информация, что за этими требованиями стояли курирующие нашу «пятую колонну» специалисты из США, которые пытались договориться с американскими мафиози и российским преступным миром о совместных действиях. Тогда — это были далеко идущие планы, в деле «Сети» мы видим похожую ситуацию».

С либералов — как с гуся вода

Не стоит надеяться, что разоблачения «Медузы» заставит нашу так называемую оппозицию, а по сути — «пятую колонну» — образумиться, считает Федоров. С них, как говорится, как с гуся вода, даже несмотря на то, что участники «Сети», возможно, причастны к убийству, и что публикация «Медузы» опровергает утверждения, что все оружие в деле якобы «подброшено».

«Попытки противопоставить правосудию так называемое «общественное мнение» — давно отработанная тактика, — отмечает Федоров. — Мы прекрасно видим на примере всех этих «майданов»: это смычка и союз проплаченной США «оппозиции» с преступным миром, в том числе с откровенными бандитами. Это давно отработанная в разных странах тактика. Бандиты говорят — мы будем финансировать ваших боевиков; а «пятая колонна» отвечает — мы будем создавать политическую крышу под процессами поддержки бандитизма в нашей стране».

Навальный — как катализатор

Если верить откровениям информатора «Медузы», леваки боялись революции и роли, которую играл в протестном движении Алексей Навальный. На самом этот «страх» — видимость: активность Навального и его адептов неотделима от действий радикалы «Сети», которые от страйкбола естественным путем перешли к убийствам, считает Федоров.

«Утверждения, что леваки — противники Навального, — просто смешны, — отмечает российский политик. — И Навальный проамериканский, и все эти леваки — проамериканские. Все их действия объективно направлены на одну цель: ослабление российской государственности. И у Навального, и у всех остальных — цель именно такая, а что именно они говорят, значения не имеет».

Тактика вовлечения молодежи в преступную деятельность такого рода опробована американцами во многих странах, отмечает собеседник ФАН.

«Это давно отработано: бандиты, которые скачут по лесам, это просто прикрытие, — отмечает Федоров. — Их мотивация — заработать преступным путем, и там действительно много отмороженной молодежи. А политики — Навальный, другие организаторы уличных акций — дают всем этим бандитам политическую крышу, как бы облагораживают их. Оказывается, это уже не бандиты, а революционеры! На самом деле — это обычная бандитская смычка, в истории человечества — это стандартный классический ход».

«Подлецы всегда найдутся»

Похоже, либералам безразлично, за кого вписываться, отмечает депутат. Для либеральной тусовки — все эти выходы с плакатами, очереди на пикеты и тому подобное — уже своего рода привычка и мейнстрим. Всем этим людям важно сфотографироваться во время акции, чтобы выложить в Интернете фоотчет для куратора, считает собеседник ФАН.

«Но власть ни в коем случае не должна подчиняться попыткам давления извне, — уверен Федоров. — Хорошо, что после летних митингов не пошли навстречу Навальному и не выпустили из тюрем всех этих наркоманов. Если бы это произошло, обратно затолкать их было бы уже невозможно, и началась бы резня на улицах. А возглавил бы эту резню некто, назначенный американцами, грубо говоря, тот же Навальный. И здесь, с «Сетью», фактически, такая же игра. Если пойти им навстречу, — преступный мир сразу поймет, что у российской власти есть слабина, и все эти бандиты начнут перекрашиваться в политические тона».

Вряд ли «облом», случившийся с делом «Сети», чему-то научит российскую «пятую колонну», считает депутат ГД. Тем не менее, обществу пора задаться вопросом: кого защищают либералы, и станет ли им когда-нибудь стыдно, что они вписываются за бандитов и убийц, отмечает Федоров.

«Наша «пятая колонна» имеет постоянный ресурс иностранного финансирования. У них есть, грубо говоря, «рабочие места» для так называемых революционеров, а по сути — для людей, которые таким способом хотят заработать деньги. Да, у Запада через людей из бандитской среды всегда найдутся высокооплачиваемые рабочие места для борьбы с Россией, а уж подлецы, готовые занять эти места, всегда найдутся», — резюмировал Евгений Федоров.

Дело «Сети»

В рамках дела запрещенной в РФ организации «Сеть» ФСБ расследует преступления группы лиц, которых обвиняют в создании террористических ячеек в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии для совершения терактов, направленных на провоцирование волнений в стране.

Первый приговор по делу «Сети» был вынесен 10 февраля 2020 года Приволжским окружным военным судом. Семеро подсудимых были признаны виновными по статьям о создании террористического сообщества и участии в нем; о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств; а также о покушении на незаконный оборот крупной партии наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Подсудимые были приговорены к наказаниям от шести до 18 лет лишения свободы.

Приговор вызывал широкий общественный резонанс, с требованием пересмотра дела и проверки методов следствия выступили не только представители оппозиции, но и многие общественные деятели, представители науки и искусства, профессиональные сообщества. Приговор по делу пензенской группы «Сети» еще не вступил в законную силу.

Во вторник, 25 февраля, в Санкт-Петербурге состоится заседание по делу петербургского отделения «Сети».