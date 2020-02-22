Сестра Жанны Фриске подтвердила развод с мужем после постоянных ссор

Москва, 22 февраля. Сестра скончавшейся певицы Жанны Фриске Наталья отказывается афишировать свою личную жизнь и комментировать слухи о разводе. Однако родственница знаменитости подтвердила расставание с мужем Сергеем Вшивковым.

Слухи о разводе Натальи Фриске с супругом появились еще летом прошлого года. Знакомые пары рассказали, что семья переживает нелегкий период. В окружении пары рассказывали, что чувства Натальи и Сергея угасли со временем, а на их месте появились постоянные проблемы. Супруги часто ссорились и мирились, пишет «СтарХит».

Фриске отказывалась комментировать семейные проблемы. Однако сестра певицы разоткровенничалась в комментариях в Instagram. Фанатка поинтересовалась, живет ли Фриске с мужем. Наталья ответила лаконично: «нет».

Ранее Наталья провела экскурсию для своих подписчиков по квартире Жанны Фриске. Квартира до сих пор пустует, все вещи артистки остались нетронутыми, за их сохранностью следят родственники, рассказала сестра скончавшейся певицы.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Проблемы со здоровьем у певицы начались еще до рождения ребенка, однако это не заставило ее передумать стать матерью. После рождения сына врачи диагностировали у артистки неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Жанна Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако победить его ей так и не удалось.