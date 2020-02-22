Донбасс сегодня: американцы готовят женщин-диверсантов, солдаты ВСУ убивают друг друга

Донбасс, 22 февраля. Обстрелами ВСУ поврежден жилой сектор в ДНР. Украинская армия конфликтует с предпринимателями в зоне ООС. В Харьковской области готовят группы солдат для ведения диверсионной деятельности в ЛНР и ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

12 раз за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины открывали огонь по территориям ЛНР и ДНР. Силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие на Донецком и Горловском направлениях, на Мариупольском гремели 120-мм минометы. «Стремление к миру» украинского режима ощутили на себе жители Донецка, Зайцево, Горловки, Ясиноватой, Коминтерново и других населенных пунктов ДНР. В ЛНР обстрелу подверглись поселки Логвиново и Донецкий, огонь велся из минометов калибром 120 мм и гранатометов.

Утром в субботу обстрелы продолжились. Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о том, что войска противника со стороны Марьинки открыли огонь из боевых машин пехоты по поселку Александровка на западе Донецка, где снарядами повреждено пять жилых домов.

Солдат ВСУ умер от пневмонии из-за запрета обращаться в больницу

По информации Народной милиции ДНР, в 56-й бригаде ВСУ произошел случай смерти военнослужащего от пневмонии из-за запрета командира роты обращаться к врачу. Заболевший солдат просил руководителя направить его в больницу, так как три дня находился на службе с высокой температурой. Однако ему было отказано в просьбе и приказано лечиться подручными средствами.

В результате солдат умер от вовремя не диагностированного двухстороннего воспаления легких. В последнее время отмечается рост инфекционных и вирусных заболеваний в 10-й, 128-й, 92-й бригадах ВСУ. Командование частей, не желая портить статистику небоевых потерь, вынуждает больных солдат лечиться за свой счет в медучреждениях ближайших населенных пунктов. Установлено, что в бригадах нет медицинского транспорта и квалифицированных медиков, а гуманитарная помощь массово продается в гражданские аптеки и больницы.

Силовики украинской армии разграбили винный завод в Селидово

Как сообщил в оборонное ведомство ДНР собственный источник с украинской стороны, в городе Селидово возник конфликт между собственником винного завода и командованием 57-й бригады ВСУ. Предприниматель отказался расселять на своей территории прибывший личный состав бригады из-за того, что предшественники из 56-й бригады разворовали оборудование завода на сумму пять миллионов гривен. Территорию завода коммерсант охранял с помощью местных жителей. Личный состав 57-й бригады решил провести силовой захват предприятия, но на место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые, остановив конфликт, проводят разбирательство по факту.

Зарубежные инструкторы обучают ВСУ диверсионной деятельности

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин рассказал, что разведка ведомства получила данные о том, что инструкторы из Латвии, США и Польши приступили к преподаванию основ ведения диверсионно-террористической войны в новом учебном центре сил ООС. Центр расположен в Харьковской области на базе учебного центра Десантно-штурмовых войск Украины.

В группы для обучения проводится набор кандидатов. Предпочтение отдается тем, кто уже проходил службу в подразделениях нацбатальонов «Азов», «Айдар», «Днепр», «Донбасс». Примечательно, что две группы из пяти укомплектованы только женщинами.

Не отстают от своих коллег и представители «Национального корпуса» в Луганской области. Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в Северодонецке «Нацкорпус» организовал обучение методам ведения информационной войны в Интернете для желающих.

Поножовщина в ВСУ

В ЛНР рассказали о поножовщине между сослуживцами 59-й бригады ВСУ. Разведка получила информацию о том, что в результате пьяных разборок от удара ножом погиб украинский солдат. Командование бригады, решив скрыть имеющийся факт небоевой потери от руководства, приказало закопать тело погибшего в ближайшей лесопосадке. О пропавшем силовике предоставили информацию в вышестоящий штаб как о дезертире. Обстоятельства случившегося выясняют следователи СБУ и военной прокуратуры.