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Донбасс сегодня: американцы готовят женщин-диверсантов, солдаты ВСУ убивают друг друга

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Донбасс сегодня: американцы готовят женщин-диверсантов, солдаты ВСУ убивают друг друга

Донбасс, 22 февраля. Обстрелами ВСУ поврежден жилой сектор в ДНР. Украинская армия конфликтует с предпринимателями в зоне ООС. В Харьковской области готовят группы солдат для ведения диверсионной деятельности в ЛНР и ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

12 раз за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины открывали огонь по территориям ЛНР и ДНР. Силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие на Донецком и Горловском направлениях, на Мариупольском гремели 120-мм минометы. «Стремление к миру» украинского режима ощутили на себе жители Донецка, Зайцево, Горловки, Ясиноватой, Коминтерново и других населенных пунктов ДНР. В ЛНР обстрелу подверглись поселки Логвиново и Донецкий, огонь велся из минометов калибром 120 мм и гранатометов.

Утром в субботу обстрелы продолжились. Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о том, что войска противника со стороны Марьинки открыли огонь из боевых машин пехоты по поселку Александровка на западе Донецка, где снарядами повреждено пять жилых домов.

Солдат ВСУ умер от пневмонии из-за запрета обращаться в больницу

По информации Народной милиции ДНР, в 56-й бригаде ВСУ произошел случай смерти военнослужащего от пневмонии из-за запрета командира роты обращаться к врачу. Заболевший солдат просил руководителя направить его в больницу, так как три дня находился на службе с высокой температурой. Однако ему было отказано в просьбе и приказано лечиться подручными средствами.

В результате солдат умер от вовремя не диагностированного двухстороннего воспаления легких. В последнее время отмечается рост инфекционных и вирусных заболеваний в 10-й, 128-й, 92-й бригадах ВСУ. Командование частей, не желая портить статистику небоевых потерь, вынуждает больных солдат лечиться за свой счет в медучреждениях ближайших населенных пунктов. Установлено, что в бригадах нет медицинского транспорта и квалифицированных медиков, а гуманитарная помощь массово продается в гражданские аптеки и больницы.

Силовики украинской армии разграбили винный завод в Селидово

Как сообщил в оборонное ведомство ДНР собственный источник с украинской стороны, в городе Селидово возник конфликт между собственником винного завода и командованием 57-й бригады ВСУ. Предприниматель отказался расселять на своей территории прибывший личный состав бригады из-за того, что предшественники из 56-й бригады разворовали оборудование завода на сумму пять миллионов гривен. Территорию завода коммерсант охранял с помощью местных жителей. Личный состав 57-й бригады решил провести силовой захват предприятия, но на место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые, остановив конфликт, проводят разбирательство по факту.

Донбасс сегодня: американцы готовят женщин-диверсантов, солдаты ВСУ убивают друг друга

Зарубежные инструкторы обучают ВСУ диверсионной деятельности

Официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин рассказал, что разведка ведомства получила данные о том, что инструкторы из Латвии, США и Польши приступили к преподаванию основ ведения диверсионно-террористической войны в новом учебном центре сил ООС. Центр расположен в Харьковской области на базе учебного центра Десантно-штурмовых войск Украины.

В группы для обучения проводится набор кандидатов. Предпочтение отдается тем, кто уже проходил службу в подразделениях нацбатальонов «Азов», «Айдар», «Днепр», «Донбасс». Примечательно, что две группы из пяти укомплектованы только женщинами.

Не отстают от своих коллег и представители «Национального корпуса» в Луганской области. Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в Северодонецке «Нацкорпус» организовал обучение методам ведения информационной войны в Интернете для желающих.

Поножовщина в ВСУ

В ЛНР рассказали о поножовщине между сослуживцами 59-й бригады ВСУ. Разведка получила информацию о том, что в результате пьяных разборок от удара ножом погиб украинский солдат. Командование бригады, решив скрыть имеющийся факт небоевой потери от руководства, приказало закопать тело погибшего в ближайшей лесопосадке. О пропавшем силовике предоставили информацию в вышестоящий штаб как о дезертире. Обстоятельства случившегося выясняют следователи СБУ и военной прокуратуры.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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