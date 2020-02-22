Богомолов растрогал россиян снимком с Собчак и дочерью на рабочем месте

Москва, 22 февраля. Российский режиссер Константин Богомолов растрогал пользователей Сети снимком со своей семьей, который стоит на его рабочем месте. Фото он опубликовал в Instagram.

На кадрах изображены сам Богомолов, его супруга, телеведущая Ксения Собчак и дочь от первого брака с Дарьей Мороз Анна. Фотография в рамке стоит на его рабочем столе в театре на Малой Бронной, который режиссер возглавляет.

«Пока любовь моя в Миланах, пока любимая дочь учится, мы работаем на благо русской культуры», — озаглавил снимок худрук театра.

Подписчики положительно отреагировали на публикацию, отметив счастливые взгляды на кадрах.

«Как же вы любите друг друга с Ксенией, сколько любви в глазах, такое не подделаешь!», «Прекрасное теплое фото самых близких и любимых девочек, в помощь вам, Константин, на рабочем месте», «Классные», — написали поклонники в комментариях.

Ранее сообщалось, как Богомолов в своем новом сериале «Содержанки» высмеял драку с бывшим мужем Собчак Максимом Виторганом. В одном из эпизодов сериала герой картины вспоминает похожую ситуацию, а затем проводит прямую аналогию, передавало Федеральное агентство новостей.

Конфликт между мужчинами произошел в январе 2020 года в кафе на московской Новой площади. СМИ сообщали о переломе носа и якобы смещении костей черепа, которые получил Богомолов в ходе драки.