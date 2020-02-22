Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Артобстрел со стороны ПНС Ливии унес несколько жизней

50
0 Оставить комментарий

Артобстрел со стороны ПНС Ливии унес несколько жизней

Триполи, 22 февраля. Пользователи Twitter сообщают об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — есть убитые и раненые.

Тяжелая артиллерия боевиков ПНС Ливии нанесла удар по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе аль-Вишка, сообщается о нескольких убитых и раненых.

Также пользователи Twitter сообщают об атаке боевиков ПНС Ливии на позиции армии Халифы Хафтара в районе Тарик аль-Матар в направлении улицы Вали аль-Ахд.

Ранее подконтрольные главарю ПНС Файезу Сарраджу бандформирования вели огонь из минометов по жилым кварталам в районе Каср бен Гаши — в ЛНА сообщили об уничтоженном автомобиле на дороге Бир ат-Тута, попавшем под артиллерийский обстрел со стороны террористов, захвативших Триполи.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда бандиты ПНС Ливии совершают нападения на мирных граждан североафриканского государства и пытаются спровоцировать срыв перемирия за счет постоянных нападок на позиции сил Хафтара.

Артобстрел со стороны ПНС Ливии унес несколько жизней

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявлял о соблюдении режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Халифы Хафтара.

Поставки оружия в зону ливийского конфликта являются прямым нарушением оружейного эмбарго ООН от 2011 года. Несмотря на это, официальная Анкара продолжает снабжать террористов ПНС Ливии новым вооружением и перебрасывать боевиков из сирийского Идлиба.

Напомним, сегодня ливийские СМИ со ссылкой на источники из Мисураты рассказали о том, что привез турецкий боевой десантный корабль силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сообщается, что судно перевозило военную технику и боеприпасы для боевиков ПНС. На корабле находилось принципиально новое для Ливии вооружение: четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15.

Новости партнеров

Новости партнеров