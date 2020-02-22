Артобстрел со стороны ПНС Ливии унес несколько жизней

Триполи, 22 февраля. Пользователи Twitter сообщают об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — есть убитые и раненые.

Тяжелая артиллерия боевиков ПНС Ливии нанесла удар по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе аль-Вишка, сообщается о нескольких убитых и раненых.

استهدفت المدفعية الثقيلة مساء اليوم تجمع للغـزاة بمحيط الوشكة والضربات كانت موفقة ودقيقة نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات المتمردة .#حفتر_مرتزق_وغير_معترف_به — Mohamed Ben Ameer (@nfm_ben) February 21, 2020

Также пользователи Twitter сообщают об атаке боевиков ПНС Ливии на позиции армии Халифы Хафтара в районе Тарик аль-Матар в направлении улицы Вали аль-Ахд.

Ранее подконтрольные главарю ПНС Файезу Сарраджу бандформирования вели огонь из минометов по жилым кварталам в районе Каср бен Гаши — в ЛНА сообщили об уничтоженном автомобиле на дороге Бир ат-Тута, попавшем под артиллерийский обстрел со стороны террористов, захвативших Триполи.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда бандиты ПНС Ливии совершают нападения на мирных граждан североафриканского государства и пытаются спровоцировать срыв перемирия за счет постоянных нападок на позиции сил Хафтара.

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявлял о соблюдении режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Халифы Хафтара.

Поставки оружия в зону ливийского конфликта являются прямым нарушением оружейного эмбарго ООН от 2011 года. Несмотря на это, официальная Анкара продолжает снабжать террористов ПНС Ливии новым вооружением и перебрасывать боевиков из сирийского Идлиба.

Напомним, сегодня ливийские СМИ со ссылкой на источники из Мисураты рассказали о том, что привез турецкий боевой десантный корабль силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Сообщается, что судно перевозило военную технику и боеприпасы для боевиков ПНС. На корабле находилось принципиально новое для Ливии вооружение: четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15.