Дамаск, 22 февраля. Системы ПВО Сирии получили приказ открывать огонь на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство страны, говорится в заявлении командовании ВС САР.

В командовании отметили, что любые самолеты, которые нарушили воздушное пространство Сирии, будут расцениваться как вражеская боевая цель, которому не разрешено находиться в небе республики. Эти объекты будут преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожаться сразу после нарушения воздушного пространства Сирии, добавили в ВС республики.

Любое нарушение воздушного пространства будет расцениваться как внешняя агрессия против Сирии, подчеркнули в сирийском командовании и пригрозили сбивать любые самолеты, нарушающие границы страны.

«Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами», — говорится в заявлении.

В субботу стало известно о переговорах глав Минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара. В ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, а также обменялись мнениями по обстановке в Сирии.

Ранее также провели переговоры по телефону президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Глава российского государства выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в сирийском Идлибе.