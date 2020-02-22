Дипломаты вступились за биатлонистов России перед эстафетой в Антхольце. События дня. ФАН-ТВ

Москва требует от Рима объяснить ситуацию с биатлонистами
К истории с биатлонистами сборной России в Антхольце сегодня приковано всеобщее внимание — и в том числе дипломатов. Посольство нашей страны в Риме направило ноту итальянскому МИД. Дипмиссия требует у коллег немедленно объяснить ситуацию и предоставить атлетам нормальные условия для подготовки. Но сейчас они сталкиваются лишь с серьезным психологическим давлением, отнюдь не спортивного характера. Примерно в шесть утра итальянская полиция вломилась в отель, где базируется наша сборная. Но не для того, чтоб разбудить спортсменов к старту, а ради обысков. Оперативники изъяли ноутбуки и телефоны у биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича. Последний, по некоторым данным, работает в Антхольце не по своей аккредитации, а полиция решила, что это может быть связано с допингом. Напомним, что сейчас в итальянском городе проходит чемпионат мира. Но если, например, Гараничев в гонках пока не блистает, то Логинов выступает триумфально. На его счету уже две медали, в том числе золото спринта. Но со стороны ряда соперников это вызвало лишь шквал критики: Логинову напомнили о допинговом прошлом. За которое он уже, правда, отбыл свое наказание. Куда интереснее, что в расписании сегодня мужская эстафета, а Логинов и Гараничев — ее участники. Так что полицейские маневры вполне могут быть заранее спланированной акцией.
Трибунал в Гааге не рассмотрит вопрос о суверенитете Крыма
Арбитражный трибунал в Гааге признал свои полномочия в споре России и Украины по морскому праву. Но, что не менее важно, учел ключевой аргумент Москвы. Детали раскрыло наше министерство иностранных дел. Оказалось, что Гаага, хоть и рассмотрит претензии Киева, но не станет решать вопрос суверенитета над Крымом. Дело в том, что Украина ссылается на якобы нарушение конвенции ООН по морскому праву. И оспаривает потерю не только полуострова, но и его акваторий: Керченского пролива, Черного и Азовского морей. Предмет конфликта — природные ресурсы, право на строительство, например, Крымского моста и, конечно, же на проход судов. Особенно свеж в памяти керченский инцидент с задержанием украинских кораблей. Но арбитры Гааги единогласно решили, что морской трибунал не вправе определять принадлежность суши к какой-либо стране. А российская сторона уверена: иск Киева — лишь попытка доказать над Крымом украинский суверенитет, которого попросту не существует. И, учитывая, что Гаага конкретно этот вопрос оценивать не будет, Москва надеется на решение арбитража целиком в свою пользу.
Глава СНБО Украины отправился в Новые Санжары
Обстановка в поселке Новые Санжары на Украине становится едва ли не вопросом национальной безопасности. Глава СНБО страны Алексей Данилов отправился на место происшествия, чтобы лично изучить все детали. События здесь за последние сутки уже привлекли внимание высших политических лиц — министров и президента. 20 февраля в Новые Санжары, где находится медицинский центр, прибыли автобусы — в основном с украинцами, которых эвакуировали из города Ухань. Причина ясна: угроза коронавируса. Однако теплый прием на родине их не ждал. Местные жители забросали автобусы камнями, перекрыли дорогу и даже устроили потасовку с силовиками. Кроме того, у водителя одной из машины чуть позже поднялась температура, а это лишь подогрело народные волнения. Успокоить всех решила глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая. Она решила уйти на двухнедельный карантин вместе с новоприбывшими. Как ни странно, почти сразу СМИ сообщили, что министр в итоге покинула больницу, не продержавшись и дня. Хотя сама Скалецкая сегодня журналистов опровергла и даже открыла в соцсетях целый видеоблог о своем «добровольном заточении». Ну, а по факту беспорядков возбуждено уже несколько уголовных дел. Президент Владимир Зеленский призвал наказать зачинщиков хаоса. Которых он, кстати, красноречиво назвал «вирусологами в спортивных костюмах».