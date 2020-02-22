Дипломаты вступились за биатлонистов России перед эстафетой в Антхольце. События дня. ФАН-ТВ

Москва требует от Рима объяснить ситуацию с биатлонистами К истории с биатлонистами сборной России в Антхольце сегодня приковано всеобщее внимание — и в том числе дипломатов. Посольство нашей страны в Риме направило ноту итальянскому МИД. Дипмиссия требует у коллег немедленно объяснить ситуацию и предоставить атлетам нормальные условия для подготовки. Но сейчас они сталкиваются лишь с серьезным психологическим давлением, отнюдь не спортивного характера. Примерно в шесть утра итальянская полиция вломилась в отель, где базируется наша сборная. Но не для того, чтоб разбудить спортсменов к старту, а ради обысков. Оперативники изъяли ноутбуки и телефоны у биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича. Последний, по некоторым данным, работает в Антхольце не по своей аккредитации, а полиция решила, что это может быть связано с допингом. Напомним, что сейчас в итальянском городе проходит чемпионат мира. Но если, например, Гараничев в гонках пока не блистает, то Логинов выступает триумфально. На его счету уже две медали, в том числе золото спринта. Но со стороны ряда соперников это вызвало лишь шквал критики: Логинову напомнили о допинговом прошлом. За которое он уже, правда, отбыл свое наказание. Куда интереснее, что в расписании сегодня мужская эстафета, а Логинов и Гараничев — ее участники. Так что полицейские маневры вполне могут быть заранее спланированной акцией.

Трибунал в Гааге не рассмотрит вопрос о суверенитете Крыма Арбитражный трибунал в Гааге признал свои полномочия в споре России и Украины по морскому праву. Но, что не менее важно, учел ключевой аргумент Москвы. Детали раскрыло наше министерство иностранных дел. Оказалось, что Гаага, хоть и рассмотрит претензии Киева, но не станет решать вопрос суверенитета над Крымом. Дело в том, что Украина ссылается на якобы нарушение конвенции ООН по морскому праву. И оспаривает потерю не только полуострова, но и его акваторий: Керченского пролива, Черного и Азовского морей. Предмет конфликта — природные ресурсы, право на строительство, например, Крымского моста и, конечно, же на проход судов. Особенно свеж в памяти керченский инцидент с задержанием украинских кораблей. Но арбитры Гааги единогласно решили, что морской трибунал не вправе определять принадлежность суши к какой-либо стране. А российская сторона уверена: иск Киева — лишь попытка доказать над Крымом украинский суверенитет, которого попросту не существует. И, учитывая, что Гаага конкретно этот вопрос оценивать не будет, Москва надеется на решение арбитража целиком в свою пользу.