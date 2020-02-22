Онищенко поделился тревожными мыслями, которые ему не дали высказать с трибуны ПА ОБСЕ

Член делегации РФ на Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посетовал, что его лишили возможности выступить на заседании, посвященном урокам Холокоста, хотя он был заявлен в качестве выступающего. По мнению парламентария, это проявление общего тревожного тренда на попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, чем нередко грешат на Западе.

«Я должен был выступать на заседании, где было инициировано открытое обсуждение темы борьбы с антисемитизмом, национальной нетерпимостью и всеми видами дискриминации в регионе ОБСЕ. Когда началась дискуссия, я записался в качестве выступающего. Всего записалось 35 человек, я оказался последним. Однако глава ПА ОБСЕ — мой давний «друг» господин Церетели — остановил обсуждение на 32-м записавшемся. Думаю, он сделал это специально, чтобы не дать мне слово», — рассказал Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам Онищенко, с нынешним спикером ПА ОБСЕ — грузинским политиком Георгием Церетели — он знаком давно, еще со времен, когда в 2006 году Россия запретила поставки фальсифицированного вина из Грузии.

«Этот мой «друг» занимался тогда в Грузии виноделием и оказался одним из пострадавших, когда я начал бороться с их фальшаком. Сейчас они навели у себя порядок, и, думаю, скоро скажут мне спасибо, что тогда пришлось помочь им «хирургическим» способом», — отметил Онищенко.

Что касается темы Холокоста и роста антисемитизма, то эти вопросы, по мнению парламентария, нельзя обсуждать в отрыве от 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Холокост — это одна из самых трагических страниц Второй мировой войны, — отметил Онищенко. — В ходе дискуссии в ПА ОБСЕ был сделан, на мой взгляд, неправильный акцент, что в нынешнем росте антисемитизма якобы виноваты социальные сети. Уверен, это не так. Соцсети — это просто возможность общаться более широко, чем это было раньше. Главная причина гораздо более тревожная: забвение уроков истории, непрекращающиеся попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, как это сегодня происходит в Польше, на Украине, в Прибалтике и так далее».

Холокост был порожден европейским антисемитизмом и разрушительной политикой предвоенной Европы, но сегодня кое-кто на Западе начинает забывать об этом, отметил российский парламентарий.

«Нынешний рост национализма, национальной нетерпимости — это сигнал, который показывает, насколько опасно непочтительное отношение к истории. Я имею в виду в том числе возмутительные обвинения в адрес нашей страны, что якобы Советский Союз несет «ответственность» за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией», — отметил собеседник ФАН.

Такое извращение исторической правды не только возмутительно, но и крайне опасно, подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Это неразрывные вещи — забвение уроков истории и антисемитизм, дискриминация, национальная нетерпимость, крайний либерализм. Все эти явления — порождение того, что кое-кто на Западе забыл о ведущей роли нашей страны в победе над нацизмом и о колоссальных жертвах, которые наш народ понес в этой борьбе. Забвение решений Нюрнбергского трибунала, забвение истории — крайне тревожные весточки. Мы видим, что буквально через два поколения после окончания самой страшной войны в истории человечества Запад пытается извратить ее итоги и переписать самые трагические страницы», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) завершилась в Вене. Отметим, уже летом нынешнего года оппонента Геннадия Онищенко — грузинского политика Георгия Церетели — на посту председателя ПА ОБСЕ может сменить заместитель главы делегации Швеции в ассамблее Маргарета Седерфельт.