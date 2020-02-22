«Двуглавый орел» готовит стратегию экономического развития России

Организация «Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», основанная учредителем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым, готовится представить стратегию экономического развития России. Об этом в кулуарах III Всероссийского собрания «Двуглавого орла» заявил сам Малофеев, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

ФАН спросил Малофеева о его виденье экономики России. Корреспондент уточнил, не планирует ли «Двуглавый орел» представить соответствующую стратегию.

«Да, конечно собираемся, — ответил он. — Это все будет частью «Русской мечты 2050», которая будет представлена на Соборе в конце этого года. Наша предыдущая стратегия народосбережения вошла в доклад президента России, в первую его часть. Мы также надеемся, что наша стратегия развития «Русская мечта 2050» тоже будет принята властью и, конечно же, в ней есть огромная часть, посвященная социально-экономическому развитию».

Малофеев отказался поделиться деталями стратегии.

«Нет. Пока стратегия не написана, — объяснил он. — Над этим работают 100 экспертов. Мы собираем это все вместе, мы стараемся сделать документ внутренне непротиворечивым. Мы используем такой подход, потому что наши либеральные «коллеги» уже дважды писали стратегии, которые провалились. Сначала [Герман] Греф писал в 2002 году, и ничего из этой стратегии не было реализовано. Потом [Владимир] Мао писал стратегию 2020 — она провалилась. Ни одна из либеральных стратегий не удалась. Мы не хотим следовать по их стопам и писать только экономическую концепцию. Мы пишем и социальную, и культурную. Мы хотим в общем рассказать, что такое суверенное развитие России».

По словам Малофеева, в настоящее время в РФ нет концепции, стратегии суверенного развития.

«Именно ее мы сейчас и готовим. Она будет цельная, внутренне непротиворечивая. Мы доступны для любой критики, мы готовы ответить любому нашему оппоненту, поэтому я сейчас не хотел бы выдавать сырой материал, пока не будет готов весь труд», — подытожил он.

Полный репортаж с собрания «Двуглавого орла», прошедшего 22 февраля 2020 года в Подмосковье, будет опубликован на ФАН в ближайшее время.