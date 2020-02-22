Жириновский предложил провести российские учения на границе США и Мексики

Москва, 22 февраля. Россия может провести учения на границе США и Мексики. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на фоне учений, проводимых Вашингтоном в Европе на случай российского ядерного удара.

Во время присуждения званий «Почетный кремлевец» в Московском высшем общевойсковом командном училище Жириновский прокомментировал слова представителя оборонного ведомства США, который заявил о проведении учения на случай российского ядерного удара по Европе.

«Давайте мы на мексиканско-американской границе проведем такие же учения. Что скажут американцы?» — поинтересовался Владимир Жириновский.

Политик подчеркнул, что РФ «наносит» ответные удары в мирное время только в теории, а Соединенные Штаты проводят учения у российских границ. А это, по словам главы ЛДПР намного опаснее. Он сравнил американцев с Наполеоном и Гитлером.

«Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем», — резюмировал политик.

Владимир Жириновский ранее заявил, что России необходимо жестко реагировать на любые случаи приближения военных самолетов иностранных государств к воздушным судам первых лиц России.