Зеленский уволил главу Тернопольской области из-за скандала с протестами

Киев, 22 февраля. Украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля из-за скандала с протестами против размещения в Полтавской области эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Причинами увольнения, как указали в офисе президента, стали возникшая в Тернопольской области ситуация с эвакуацией украинцев и иностранцев из Китая и неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

«Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревлянный сообщил, что 17 февраля Государственная авиационная служба направила запрос в аэропорт Тернополя с просьбой принять самолет с эвакуированными из КНР лицами, на что получила отказ. При этом, по словам чиновника, областной губернатор дал согласие на размещение находящихся на борту людей, сообщили «Известия».

Как напомнил «ФедералПресс», на Украине вспыхнули протесты из-за решения властей разместить эвакуированных из города Ухань 73 человек, среди которых 45 украинцев и 28 иностранцев, в поселке Новые Санжары Полтавской области. Местные жители пытались перекрыть въезд для автобуса с эвакуированными лицами в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория, где украинцы и иностранцы должны были пройти двухнедельный карантин, указала Deita.ru.