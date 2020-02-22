Самая крупная в мире модель обрадовала фанатов снимком в белье

Вашингтон, 22 февраля. Известная плюс-сайз-модель Тесс Холлидей опубликовала снимок в нижнем белье и призвала любить себя. Фотография вызвала восторг у фанатов знаменитости.

Фотография появилась в Instagram модели. Американка сфотографировалась в зеркало в черном бюстгальтере и кружевных высоких трусах. Сверху она накинула меховой кардиган бюджетного бренда PrettyLittleThing.

В подписи к фотографии 34-летняя плюс-сайз-модель поделилась переживаниями, что полным людям часто советуют «занизить свои ожидания».

«Нам говорят, что нам повезло, если хоть кто-то считает нас привлекательными и если кто-то полюбит нас», ― написала Холлидей.

Она призналась, что для нее любовь всегда была чем-то чуждым, именно поэтому она позволяла людям относиться к ней плохо.

«Любовь к себе — это то, что мы воспитываем всю жизнь, и мне еще предстоит многому научиться», ― добавила модель.

Подписчики Холлидей восхитились ее публикацией. В комментариях появились многочисленные комплименты. Пользователи признались, что гордятся смелостью модели и ее внешним видом и внутренним миром.

«Я так горжусь тобой. Послание, которое так многим из нас необходимо услышать», ― написала nicole_bette.