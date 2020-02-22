Тело женщины со следами собачьих укусов нашли в Красноярске

Красноярск, 22 февраля. Искусанный собаками труп женщины нашли во дворе многоэтажного дома в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

Страшную находку обнаружили случайные прохожие на улице Мичурина. Рядом с телом женщины была замечена стая бродячих собак. На теле убитой виднелись множественные следы, напоминающие те, что остаются от укуса собаки.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Кроме того, уголовное преследование по статье «Халатность» грозит чиновникам из администрации Кировского района города. Сейчас следствие устанавливает подробные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком стала жертвой нападения бродячих собак на детской площадке в Домодедово, передает РИАМО.