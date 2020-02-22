Шнуров не намерен менять текст песни про выборы после вступления в Партию роста

Москва, 22 февраля. Фронтмен скандальной рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров не намерен изменять текст песни про выборы после вступления в Партию роста. Об этом артист заявил в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Ведущий шоу Вадим Такменев спросил Шнурова, будет ли он менять слова в песне про выборы в связи с приобретением партийного членства, ведь ее нецензурный припев могут теперь ассоциировать с самим музыкантом.

«Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?» — сказал Шнуров.

Он также отметил, что пока не является кандидатом, но и данный статус не помешает ему исполнять композицию.

«Я пока политический деятель, когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе», — ответил лидер «Ленинграда».

Шнуров пояснил, что ему, как политику, более всего будет интересна сфера культуры.

«Культура — это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей. Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать», — высказал свою точку зрения музыкант.

Напомним, Сергей Шнуров вступил в Партию роста, став членом ее петербургского отделения, партбилет музыканту вручил глава политического объединения Борис Титов. Сам музыкант сообщил, что возможно примет участие в парламентских выборах 2021 года. На резонанс вокруг этого события артист отреагировал стихотворением, передавало Федеральное агентство новостей.