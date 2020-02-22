РСЗО и САУ, поставленные Турцией ПНС, представляют чрезвычайную угрозу для населения Ливии

Накануне турецкий боевой десантный корабль доставил в морской порт ливийского города Мисурата, находящийся под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, новейшее смертоносное вооружение Анкары: стрелковое оружие, боеприпасы, а также танки, САУ и даже крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Эксперты, с которыми пообщался корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), считают, что поставленные террористам ПНС мощнейшие оружейные системы могут стать причиной гибели огромного числа ливийцев, прежде всего мирных жителей, поскольку те же 300-мм РСЗО фактически являются оружием массового поражения.

Все прибывшее оружие и техника предназначаются для незаконных бандформирований триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа, которым Турция помогает подобным образом, нарушая эмбарго ООН. Вызывает опасение то, что среди прочих вооружений, таких как бронированные автомобили ARMA, БМП ACV и стрелковое оружие, Турция поставила боевикам ПНС немецкие танки Leopard 1T, несколько РСЗО Т-300 Kasirga калибром 302-мм, а также самые мощные турецкие САУ Т-155 Firtina. Одну из самоходных артиллерийских установок, доставленных Анкарой морем, удалось сфотографировать при перевозке на автоплатформе одному из жителей Триполи в то время, как ее переправляли из порта Мисураты в ливийскую столицу.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко отметил, что турецким властям попросту наплевать на последствия применения такого мощного вооружения, даже если при этом пострадают мирные жители, так как Анкара обеспокоена исключительно продвижением собственных интересов в Северной Африке. Также он подчеркнул, что ранее Турция не поставляла террористам ПНС такую серьезную технику и крупнокалиберные РСЗО.

«Турция реализует свои национальные интересы так, как она это понимает, поэтому какие-то побочные жертвы среди ливийского мирного населения или какие-то соображения ею в расчет не принимаются. Анкара проводит свою политику так, как она считает нужным, поэтому необходимо делать соответствующие выводы. Раньше такого мощного вооружения турецкая сторона не поставляла в Ливию, но сейчас мы видим другую картину», — отметил Коротченко.

В беседе с корреспондентом ФАН военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что Турция своей военной поддержкой режима Файеза Сарраджа продолжает нарушать действующее с 2011 года оружейное эмбарго ООН. Он считает, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган руководствуется примером США, которые также пренебрегают мнением международного сообщества ради достижения собственных целей.

«Конечно, любое оружие само по себе представляет опасность, когда оно стреляет. То, что Турция поставляет современное и такое смертоносное оружие воюющей стране [Ливии] — это безобразие. Это является нарушением всех правил и законов Организации Объединенных Наций. У Турции есть плохой пример — это Соединенные Штаты, которые не придерживаются никаких международных правил. Вот Анкара и повторяет за своим союзником по НАТО», — объяснил специалист.

С точки зрения вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, поставка Турцией крупнокалиберных РСЗО и САУ террористам и наемникам ПНС грозит очень серьезными последствиями, так как боевики Сарраджа — это не регулярная армия, а сборище радикалов и отморозков, готовых на все ради наживы, даже на уничтожение мирных жителей страны.

«В данной ситуации мы видим два очевидных момента: первый — это демонстрация турецкими властями серьезности своих намерений по взятию под контроль ливийской территории, и второй — это обеспечение «обезьяны гранатой». Если эти вооружения будут использованы бандформированиями ПНС, они будут применяться прежде всего против гражданского населения Ливии, потому что это оружие массового поражения. Это может стать очень серьезным шагом по усилению конфронтации противоборствующих сторон. В этом и заключается главная опасность, так как Анкара не может допустить, чтобы стороны сели за стол переговоров. Османский империализм присутствует во всей политике Эрдогана, поэтому он не допустит мирных переговоров на этой территории. В связи с этим ливийский народ находится в огромной опасности», — заключил Анохин.

Таким образом, из-за непрекращающихся поставок Турцией вооружений и боевой техники боевикам ПНС Ливии, которые теперь обзавелись турецкими крупнокалиберными артиллерийскими установками и 300-мм РСЗО, а также немецкими танками Leopard, мирное население североафриканской страны подвергается еще большей опасности. Кроме того, поступление такого разрушительного оружия может серьезно увеличить людские потери и спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Очевидно, что гибель ливийцев только на руку турецким властям, наплевавшим на возможные жертвы и запреты ООН.

Напомним, еще вчера в мисуратский морской порт прибыл военный корабль ВМС Турции, груженный оружием, боеприпасами, техникой и наемниками для ПНС Ливии. За счет таких поставок Анкара регулярно оказывает военную поддержку террористическому режиму в Триполи, провоцируя эскалацию конфликта и продолжение кровопролития в североафриканской стране.

Турецкая 300-миллиметровая РСЗО T-300 Kasirga является системой тактического вооружения большой мощности, предназначается для поражения открытых групповых целей, живой силы и бронированной техники. Установка имеет четыре пусковые трубы для реактивных ракет TR 300, имеющих длину 4,7 метра и массу около 524 кг. Боевая часть боеприпаса осколочно-фугасного типа массой 150 кг содержит 26 тыс. стальных шариков, которые выступают в качестве основного поражающего элемента. Данный тип оружия является достаточно новым и невероятно мощным – радиус поражения живой силы всего лишь одной ракеты TR 300 составляет один километр. Первые испытательные стрельбы прототипа ракеты T-300 были совершены в Турции в 2000 году.

Не менее разрушительной является и самая современная, и самая мощная из всех турецких САУ — Т-155 Firtina. Эта 155-миллиметровая самоходная установка является наиболее дальнобойным орудием в вооруженных силах Турции. При этом гаубица имеет достаточно высокий темп стрельбы — 6 выстрелов в минуту, а при режиме «шквал огня» — 3 выстрела в течение 15 секунд. Эта САУ способна вести огонь как из закрытых позиций, так и прямой наводкой. В качестве боеприпасов применяются активно-реактивные осколочно-фугасные и осколочно-фугасные мощные снаряды.