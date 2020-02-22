К началу акции в поддержку террористов «Сети» в Петербурге пришли не более 100 человек

Проходящий в Петербурге митинг в защиту фигурантов по «делу Сети» (организация признана в РФ террористической) не собрал заявленного организаторами количества человек. Вероятно, на массовость собрания могла повлиять резонансная статья латвийского издания «Медуза», которая сообщила о возможной причастности осужденных к убийству и распространению наркотиков.

Администрация Петербурга согласовала проведение митинга в поддержку фигурантов по «делу Сети». Организаторы мероприятия, незарегистрированная Объединенная коммунистическая партия, движения «Марксистская тенденция», «Революционный Комсомол» и «Левый Блок», заявили до 700 участников.

Как сообщил наш корреспондент, находившийся на мероприятии, к 15.00 на место проведения акции пришло не более 100 человек. Кроме того, за 10 минут до начала в парке не было организаторов митинга, из-за чего полицейские не стали пускать пришедших за рамки металлодетекторов.

Объяснить малочисленность можно было бы удаленностью мероприятия от центра города: Смольный согласовал проведение акции в парке Екатерингоф на станции метро «Нарвская». Однако более логичным выглядит другое предположение: митинг не удался из-за громкой статьи «Медузы», которая вышла накануне. В тексте сообщается, что двое фигурантов по «делу Сети» могут быть причастны к убийству и распространению наркотиков. Данная информация разрушила миф либерально и оппозиционно настроенной общественности о полной невиновности фигурантов «дела Сети».

Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых участников «Сети» из Пензы к тюремному сроку от 6 до 18 лет. Суд установил, что организация появилась в результате противозаконных действий Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского. Целью молодых людей было объединить вокруг себя анархистов с последующим свержением конституционного строя в РФ.

Уголовное преследование и приговор в отношении молодых людей вызвали широкий общественный резонанс. В Москве и Петербурге проходили одиночные пикеты в поддержку фигурантов «Сети».