Шойгу и глава Минобороны Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Москва, 22 февраля. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, в ходе которых обсудил ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны РФ.

«В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как указало Минобороны, стороны обменялись мнениями по обстановке в Сирии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невыполнении Турцией ряда ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе беседы российский лидер выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе.

На днях российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону армии САР в районе Кминаса и Найраба. Отбить атаки противников сирийским войскам помогли ВКС РФ.

Идлиб остается единственной зоной, которую сирийская армия пока не смогла взять под своей контроль. Большая часть Идлибской зоны захвачена террористами «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Турция, несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, оказывает поддержку боевикам, усугубляя ситуацию в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.