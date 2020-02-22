Манукян назвал сборище в поддержку террористов «Сети» поводом оппозиции напомнить о себе

Санкт-Петербург, 22 февраля. Митинг в поддержку террористов «Сети» (деятельность организации запрещена в РФ) прошел в субботу в Петербурге в парке «Екатерингоф». Сборище не вызвало интереса у горожан ― митинг посетили около 200 человек.

Организаторы заявляли, что участие в акции примут по меньшей мере 700 человек. Однако в парке собралось не более 200 человек, включая зевак. Начавшийся дождь спугнул и этих активистов, к концу мероприятия на отведенной под согласованный митинг площадке остались считанные десятки.

Участники сборища выступили в поддержку фигурантов дела «Сети». Вина подсудимых была полностью доказана ― они отрабатывали проведение терактов, в том числе сценарии с применением коктейлей Молотова и огнестрельного оружия. Подтверждением тому является видео с камер наблюдения.

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян уверен, что митинг в поддержу фигурантов «Сети» ― очередной способ оппозиционных сил пропиариться на любом поводе и набрать политические очки. Манукян считает, что ситуация с делом «Сети» искусственно перекручена.

«На мой взгляд, суд разобрался в ситуации и принял правильное решение касательно того, что они реально пытались совершить, они получили за это определенные сроки. То, что сейчас пытаются перевернуть эту ситуацию и показать, что они не виноваты и что они просто «политические заключенные», выглядит нелепо, потому что это не так. Оппозиции нужен только повод, и этих людей тоже используют в политической борьбе, потому что оппозиции нужны очки», ― заявил Манукян в комментарии Nation News.

Эксперт уверен, что оппозиция попросту набирает очки перед новым политическим циклом. В действительности же судьба фигурантов, их виновность мало кого волнуют. Манукян напомнил митингующим, что участники «Сети» готовили теракты, жертвами которых могли стать их близкие. Блогер высказался за ужесточение наказания за поддержку террористов на несанкционированных акциях.

«И мы видели протесты летом, в которых пострадали сотрудники Росгвардии — очень бы не хотелось, чтобы подобное повторилось. Я думаю, что если ответственность будет серьезная, то это не будет повторяться. Только это может остановить оппозицию от подобных необдуманных действий», ― считает эксперт.

Приволжский окружной военный суд в Пензе назначил семерым фигурантам дела «Сети» наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 18 лет. На защиту террористов встали оппозиционные «борцы за независимость» (ранее выступавшие в защиту фигурантов «московского дела»). Высказывалось мнение, что к террористам отнеслись «несправедливо». Они пытаются добиться смягчения наказания, несмотря на то, что вина участников «Сети» была доказана и подтверждена ими же еще в 2017 году.

Примечательно, что решение суда по делу «Сети» можно обжаловать в соответствии с законом. Однако никто этого так и не сделал. Очевидно, что виновность фигурантов дела «Сети» в создании террористической ячейки признают все. Акции в поддержку террористов являются лишь попыткой оппозиции раскачать ситуацию.