Наркоторговля, контрабанда и связи с ИГИЛ: кто в Сирии вербует боевиков для Эрдогана

Полевой командир террористов «Джебхат Шамия» Абу Али Саджу участвовал в вербовке тысяч сирийских боевиков, которые были переброшены в Ливию на подмогу нелегитимному Правительству национального согласия. Контрабандист и наркоторговец, связанный с террористами из группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1», занимает крупный пост в подконтрольных Турции «силах безопасности» на севере провинции Алеппо. Федеральное агентство новостей разбиралось — чьими руками президент Эрдоган делает свою политику на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Наркоторговец, контрабандист и горячий поклонник Эрдогана

Абу Али Саджу (настоящее имя — Захария Ид) — сириец с севера Алеппо. Akhbarlibya24 сообщает, что он известен как крупный наркоторговец и контрабандист, который вместе с турецкими ОПГ переправлял через границу сирийских беженцев и террористов ИГИЛ1. Раньше он держал под контролем производство гашиша на севере Алеппо, а в дальнейшем поставил дело на широкую ногу, взяв под контроль крупный пропускной пункт «Баб эс-Салам» на границе с Турцией.

Абу Али Саджу известен как горячий поклонник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — в соцсетях распространилось видео, на котором Саджу пляшет перед портретом Эрдогана, празднуя его победу на президентских выборах 2018 года.

Преданность турецкому президенту не мешала Саджу вести дела с его врагами — Youtube-канал «Bint Al Sahil Al Suriye» называет Саджу «агентом Пентагона» и утверждает, что он ведет дела как с курдскими террористами из «Рабочей партии Курдистана», так и с шиитским ополчением, которое сражалось против террористов на стороне Дамаска. Боевики, работающие на Абу Али Саджу, неоднократно нападали на лагеря в районах, контролируемых контрабандистами официальных и незаконных пограничных переходов, выколачивая деньги из беженцев.

Связи с террористами

По данным WikiLeaks Syria, Абу Али Саджу регулярно передает часть полученных от нелегального бизнеса средств террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» - бывшей «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ). Эти суммы достигают 1,5 млн долларов в месяц, сообщает WikiLeaks Syria .

Кроме того, Абу Али Саджу обвиняют в связях с ИГИЛ.

عندما يستطيعوا لجم ابو علي سجو رئيس دولة معبر باب السلامة وتحرير المظلومين من غياهب سجونه سنؤمن بقوة الأخوة.. https://t.co/QExsCNFPvv — موسى العمر (@MousaAlomar) June 1, 2017

Используя свои контакты, главарь контрабандистов занимался переправкой через границу сторонников ИГИЛ, которые хотели попасть в Сирию, а после разгрома «Исламского государства» — тех, кто пытался выбраться.

Саджу сам рассказывал телеканалу Al Aan, что помог выбраться из Сирии многим «женам ИГИЛ», которые массово бежали после разгрома террористов под Раккой и гибели своих мужей-боевиков. Например, он помог француженке из числа «жен ИГИЛ» по имени Марьям — координируя свои действия с французским посольством, он вывез ее в Турцию, откуда ее депортировали на родину.

Турецкие кадры в Сирии

В интервью Абу Али Саджу появляется с флагами созданной Турцией «Сирийской национальной армии» и группировки «Джебхат Шамия».

Эта террористическая группировка была создана в 2014 году. В нее влились джихадисты из целого ряда радикальных суннитских группировок, получавших поддержку от США и стран Персидского залива. Вскоре «Джебхат Шамия» попала в сферу влияния Турции — в 2016 году она принимала участие в операции «Щит Евфрата» против курдских боевиков на севере Сирии, а в 2018 вошла в состав так называемого «3-го легиона» протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) и принимала участие в военной операции Турции «Источник мира».

«Джебхат Шамия» «отличилась», продавая за рубеж захваченных боевиков ИГИЛ и их семьи — террористов могли выкупить как правоохранительные органы их родных стран, так и их сторонники, заплатив суммы до 10 млн долларов.

Правительство Голландии официально оказывало поддержку «Джебхат Шамия» с 2015 года. В 2018 году голландская прокуратура добилась включения группировки в список запрещенных, назвав «криминальной организацией с террористическими намерениями», «салафитской и джихадистской группировкой, которая пытается установить халифат».

«Пушечное мясо» для ПНС

Турция поставляет боевиков и военную технику ПНС Ливии с апреля прошлого года, получив в обмен от правительства Сарраджа безусловную поддержку любых своих политических притязаний — например, соглашения о разделе морских границ в Средиземном море.

Главарь контрабандистов Абу Али Саджу оказался чрезвычайно полезен Анкаре. С начала турецкой интервенции в Ливии Саджу на турецкие деньги вербует боевиков для переброски в Триполи.

Несколько источников сообщили Akhbarlibya24, что перед отправкой террористов собирают в районе тюрьмы «Маасара», расположенной в гористой местности на севере Алеппо. После этого он переправляет их в Турцию, откуда террористы морским и воздушным путем направляются в Триполи.

Преступная бесцеремонность Анкары

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия Турции прямой поддержкой терроризма.

«Еще пять лет назад у нас была информация о участии турецких спецслужб в создании ИГИЛ, а то, что происходит сегодня, наглядно показывает, что в решении своих геополитических, стратегических задач Турция начала использовать международный терроризм. Действует политика двойных, а то и тройных стандартов, игнорируется любой здравый смысл», — указал собеседник Федерального агентства новостей.

Клинцевич признался, что не понимает логику, которая заставляет руководство Турции активно идти на контакт с террористами и преступниками, такими как Абу Али Саджу.

«Это очень опасная игра, которая может привести к большой беде. Действия Турции — нелогичны, последствия могут быть непредсказуемы, и главное здесь — преступная бесцеремонность действий Анкары», — подчеркнул член Совета Федерации.

По мнению сенатора, президент Эрдоган несет непосредственную ответственность за поддержку террористов.

«Зная политическую систему Турции, очевидно, что без личного участия Эрдогана ничего из этого не могло произойти — все идет по его команде, по его указаниям, я в этом абсолютно уверен», — отметил Клинцевич.

Его коллега, первый зампредседателя комитета по международным делам в Совете Федерации Владимир Джабаров отметил, что односторонняя поддержка ПНС Ливии опасна для самой Турции.

«Для Турции это очень опасная ситуация — если турецкие части будут расползаться по всему региону, Турция в итоге окажется втянута в крупномасштабные столкновения. Сможет ли сама Турция выдержать такие столкновения — непонятно, потому что в самой Турции тоже не все спокойно, — указал сенатор. Решение по Ливии должно быть принято Советом безопасности ООН. Ни в коем случае нельзя поддерживать напрямую одну из сторон, как это делает Турция, потому что в итоге это приведет к «войне племен», и чем это кончится, понято очень сложно».

Терроризм на экспорт

Эрдоган пытается воссоздать в современном мире подобие огромной Османской империи, считает политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Имперские амбиции президента Турции превратили терроризм в «экспортный товар».

«Турция хочет, чтобы за ее интересы боролись и погибали не только турецкие военные, но и группировки, многие из которых так или иначе реализуют идеологию «новой исламской империи». Турция поддерживала и группировки в «Исламском государстве» — те, которые отстаивали ее интересы, вели торговлю нефтью, добытой в Сирии, — напомнил Бредихин. Террористы фактически стали экспортным товаром, который поставляется сейчас в Ливию для поддержки интересов Турции. Сейчас Анкара имеет широкую систему поддержки незаконных вооруженных формирований, которую применяет для восстановления Османской империи».

Впрочем, Турция лишь копирует поведение своих старших партнеров из Вашингтона.

«В известном смысле Турция «не виновата» — она ведь просто копирует модель, уже обкатанную США, которые давно уже начали поддерживать группировки на Ближнем Востоке. Так что Турция просто берет и копирует модель, созданную ее — не союзником, но скорее координирующей страной», — подытожил Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.