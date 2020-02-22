Клинцевич объяснил, почему Украина до сих пор не ввела военное положение

Бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в эфире интернет-канала «Исландия» рассказал, почему его страна так и не ввела военное положение после 2014 года, когда ситуация на Украине приобрела четкие очертания гражданской войны. По его словам, это стало бы поводом для прекращения финансовой помощи от МВФ и «отпугнуло бы иностранных инвесторов». Последний пункт данного высказывания подверг критике первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Киев в случае введения военного положения не так уж сильно потерял бы во вливаниях в экономику страны со стороны иностранного частного бизнеса — их и так почти нет.

«Во всем, что связано с Украиной, вести бизнес и так очень рискованно. В том, что МВФ перестал бы оказывать помощь Киеву, Турчинов, пожалуй, прав. Однако основная причина невведения военного положения кроется совсем в другом. Их армия деградировала, особенно в том, что касается морали. И если бы власти занялись полномасштабной войной, она бы просто не выдержала такого напряжения сил», — считает собеседник ФАН.

По его словам, Украину намного больше устраивает нынешняя «вялотекущая ситуация с элементами давления на республики», включающими в себя систематические обстрелы их территорий и просто издевательства над местными жителями.

«Это полностью соответствует текущим интересам Киева: они вроде бы и задачу решают, и в то же время у них война идет. Но тут есть еще один важный аспект, о котором никто не говорит: все население ДНР и ЛНР выключено из социальной сферы. Формально украинские власти считают их своими гражданами, но совершенно не обеспечивают их даже самым необходимым, как, например, медицинской помощью и выплатами для малоимущих. Для них это выгодно», — уверен сенатор.

Парламентарий заявил, что Турчинов прав в своих оценках бесперспективности введения военного положения: вместо этого руководство Украины создало ситуацию, при которой имеет возможность «серьезно доить Европу», получая от той всевозможные преференции или даже просто «подачки».

«Тем не менее это путь в никуда, который в конце концов выведет Украину, бывшую когда-то очень развитой страной, к деградации экономики — вот куда она катится. Долги когда-нибудь придется отдавать», — убежден Клинцевич.

Коснулся сенатор и той части выступления Турчинова, в которой тот говорит о невозможности объявления войны ядерной державе. Собеседник ФАН согласился с бывшим исполняющим обязанности президента Украины и здесь, добавив при этом, что пока Киев в состоянии вести войну только с собственным народом.