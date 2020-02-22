В СНБО сообщили о профессиональных подстрекателях в ходе протестов в Новых Санжарах

Киев, 22 февраля. Волнения в поселке Новые Санжары из-за эвакуации украинцев из Китая были спровоцированы профессиональными подстрекателями. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

На брифинге чиновник отметил, что в протестах участвовали люди, которые не имеют никакого отношения к Новым Санжарам.

«Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают», — сказал Данилов.

По словам главы СНБО, в СБУ и МВД уже есть данные о зачинщиках, и ведомства «отработают» эту информацию. Он также использовал для описания этих лиц формулировку «вирусологи в спортивных костюмах», озвученную ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сейчас ситуация в Новых Санжарах, по данным Данилова, находится под полным контролем.

Напомним, 20 февраля жители поселка Новые Санжары Полтавской области выступили против размещения в местном санатории граждан, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Участники протестной акции перекрыли дорогу к учреждению. Ситуация вызвала большой резонанс в украинском обществе.

Ранее с критикой протестов в Новых Санжарах выступили Владимир Зеленский. Он заявил, что к волнениям причастны «известные миру вирусологи в спортивных костюмах», передавало Федеральное агентство новостей.