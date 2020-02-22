Эксперты спрогнозировали дефицит товаров на Украине из-за коронавируса

Киев, 22 февраля. Проблемы с поставками товаров и продуктов из Китая на Украину уже начались, заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко. Он спрогнозировал дефицит товаров в стране из-за вспышки в КНР коронавируса.

По его словам, число судов, идущих из Китая на Украину, уже сократилось, также есть проблемы с их оформлением из-за коронавируса.

«Уже был прецедент — судно, которое вышло из Китая уже после вспышки коронавируса и зашло в Черное море, не могли принять. Никто не понимает, куда его направить: в Херсонский порт или Одесский», — сказал Дорошенко в беседе с «Обозревателем».

Кроме того, существуют проблемы с растаможкой товаров в Одессе, указал эксперт: «Почти все стоит». По его словам, поставщики ищут новые каналы поставок из Китая, и логистическую цепочку между КНР и Украиной можно выстроить с помощью третьих стран. Однако, как указал Дорошенко, есть другая проблема — третьи страны закрывают сообщение с Китаем.

Глава Национальной рады экономического развития ожидает замену китайских товаров более дорогими аналогами из других стран. С ним согласен и руководитель Ассоциации малого и среднего бизнеса Украины Руслан Соболь. Он уверен, что проблемы с ввозом китайских товаров скажутся на розничной торговле.

По его мнению, на место китайских товаров на украинский рынок придет продукция из Турции и Европы, которая будет заметно дороже.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, сообщил «ФедералПресс». Число заразившихся уже составило несколько десятков тысяч, инфекция убила более двух тысяч человек. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первые образцы вакцины против вируса будут готовы через полтора года, указали «Известия».