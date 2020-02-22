Бредихин назвал решение суда в Гааге по иску Киева показателем двойных стандартов ООН

Москва, 22 февраля. Решение арбитражного трибунала в Гааге по иску Украины против РФ наглядно свидетельствует о наличии двойных стандартов в современных практиках применения международного права. Об этом заявил главный редактор журнала «Архонт», эксперт по Украине, политолог Антон Бредихин.

Он обратил внимание на тот факт, что украинская власть придерживается западного курса, который предполагает размещение кораблей НАТО в границах Азовского моря и строительство базы Альянса.

В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что в данном случае есть «явные намерения Запада оказать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который добивается пересмотра границ Азовского моря».

«А это гарантия того, что корабли НАТО при полном вооружении смогут безнаказанно и без российского контроля заходить в Азовское море и совершать там любые маневры вплоть до высадки десанта на территории», — сказал Антон Бредихин.

По его словам, «решение арбитражного суда в Гааге можно назвать ожидаемым и подтверждающим поддержку украинской стороны». Собеседник издания заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому дали обещание «сражаться» вместе с ним против РФ за Азовское море, «отказав при этом в борьбе за территории полуострова Крым, который неоспоримо является российским».

«Владимир Зеленский находится под защитой военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду. Но это еще не гарантирует, что по оставшейся части иска решение будет принято в пользу Украины», — поделился своим мнением эксперт.

Он заявил, что России необходимо тщательнейшим образом продумывать ответный меморандум и не забывать о заявлении Зеленского, выразившего намерение привлечь Турцию для развития коммерческих компаний.

Российской стороне нужно проработать дипломатические шаги для того, чтобы украинская сторона больше не поднимала черноморский вопрос и не заручалась поддержкой Запада, Турецкой Республики и Европейского союза», — резюмировал Бредихин.

Арбитражный трибунал в Гааге признал свою юрисдикцию по украинскому иску от 2016 года против РФ. Киев предъявил Москве несколько претензий: о «нарушениях» Конвенции ООН по морскому праву в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. По мнению украинской стороны, Россия якобы «пренебрегла мерами по защите окружающей среды» и «нанесла ущерб международному судоходству».

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что иски Украины к России из-за полуострова являются «яростью со слезами на глазах». По его словам, Киев уже давно стоит на пути голословных обвинений и неадекватных требований к РФ.