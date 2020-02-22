Пользователи Сети высмеяли стоящего на руках главу Минюста Украины

Москва, 22 февраля. Снимок министра юстиции Украины Дениса Малюськи стал поводом для бурного обсуждения в Сети. Интернет-пользователей рассмешила фотография чиновника, выложенная в Facebook.

На кадрах видно, как министр стоит на руках и делает вид, что читает рядом стоящую книгу.

«Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать», — озаглавил глава Минюста снимок, снабдив запись хэштегом #ПравительствоТехнократов.

Большинство пользователей высмеяли оригинальный пост украинского политика, указав на медицинские причины такого поведения.

«Что с этим человеком происходит? Доктора здесь есть, чтобы диагноз прикинуть на глаз сможете?» — прокомментировал один из подписчиков.

Другие обратили внимание на картину, которую можно разглядеть на фото, предположив, что это портрет «современной украинской Фемиды».

«Если так, то абсолютно правильная картина, потому что такое сегодня украинское правосудие», — заметил один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто поддержал Малюську в его креативном порыве.

«Круто. Очень не похоже на обычных пузатых украинских чиновников», — написала подписчица в комментариях.

Ранее Малюська опубликовал фотографию, на которой он прячется под столом. Таким образом глава Минюста поддержал украинского премьера Алексея Гончарука после скандала с аудиозаписями, передавало Федеральное агентство новостей.