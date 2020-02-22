Британцы будут печатать новые паспорта в Польше

Лондон, 22 февраля. Британия вводит новые паспорта, которые будут печататься в Польше. Производством документов займется франко-голландская компания. Об этом сообщает газета The Times.

Правительство Британии подписало контракт с компанией на 11 лет. Сделка обошлась в 260 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что предложение французской транснациональной группы Thales, выигравшей право на производство документов, оказалось куда более выгодным, чем у британских компаний, передает РЕН ТВ.

Печатать паспорта будут на фабрике в польском городе Тчев, а оттуда переправлять на Туманный Альбион.

«Выход из Европейского союза дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную самобытность и проложить новый путь в мире», — заявила глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

Внешний вид новых документов будет частично повторять дизайнерские решения, которые были воплощены в британских паспортах образца 1988 года. Они будут сине-золотыми, а заднюю обложку украсят эмблемы Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии.