Рудковскую обвинили в безвкусице из-за вишневого платья от Dior

Москва, 22 февраля. Музыкального продюсера Яну Рудковскую, которая появилась на премии «Новое Радио Awards» в вишневом свободном платье, заподозрили в беременности.

Светская львица щеголяла по красной дорожке в платье-бюстье от Dior с бархатным лифом и шифоновой юбкой. Образ звезда дополнила ботфортами на каблуке в тон платью.

Многим поклонникам не угодил наряд продюсера, и 45-летнюю знаменитость обвинили в безвкусице. При этом ряд фолловеров, напротив, поддержал женщину, отметив, что она прекрасно выглядит.

Другая часть интернет-пользователей посчитали, что дива неспроста выбрала платье такого кроя. Безвкусно одетая музыкальный продюсер вызвала в Сети споры о ее беременности.

«Похожа на беременную», — написала _irinamikhailovna_.

«Мне кажется или вас, Яна, можно поздравить?» — спросила annmezhueva.

«Мне сначала показалось, что беременна…» — указала anastasiia.eremchenko.

«Как-будто беременная», — добавила ionova123sv.

В начале года в Сети появились слухи о том, что Рудковская ждет ребенка. Такие предположения появились после того, как она опубликовала снимок, на котором прикрывает живот подушкой. Звезда шоу-бизнеса позднее опровергла сообщения об «интересном положении», отметив, что под подушкой ничего нет.