МИД РФ сообщил о восьми нападениях террористов на авиабазу «Хмеймим» с 9 января

Москва, 22 февраля. Террористы с 9 января восемь раз совершали нападения на российскую авиабазу в Сирии «Хмеймим», используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такую статистику привел замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат рассказал, что экстремисты саботировали «режим тишины», введенный в январе в сирийской провинции Идлиб.

«Прекращение огня распространяется на умеренную оппозицию и правительственные войска. После введения этого прекращения огня террористы, которых в Идлибе до сих пор десятки тысяч, обстреливали Алеппо», — заявил Вершинин.

По его словам, террористы занимали позиции в 10-15 километрах от Алеппо и наносили удары по гражданской инфраструктуре.

«По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди. Их безопасность для нас — самый высокий приоритет», — отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что Россия продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с террористами.

«Мы не можем их не поддерживать, потому что речь идет о действиях законного правительства Сирии на своей законной территории против террористов», — подчеркнул Вершинин.

Замминистра обратил особое внимание, что Россия никогда не смирится с размещением в Идлибе террористических формирований.