Москва, 22 февраля. Россия планирует завершить прокладку труб в рамках проекта газопровода «Северный поток — 2» до конца 2020 года, но с учетом корректировок, внесенных в проектную документацию.

К настоящему моменту осталось достроить 160 километров магистрали, однако работы были приостановлены ввиду экстерриториальных санкций, которые ввели Соединенные Штаты. Об этом пишет «ПолитПазл» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Москва планирует завершить реализацию проекта с учетом корректировок, которые были внесены в проектную документацию и были одобрены надзорным ведомством. В данном случае речь идет о строительстве площадки диагностических и очистных устройств первой нитки газопровода и о укладке второй нитки газопровода.

Также были внесены уточнения в размеры и положения проектируемых объектов инфраструктуры и отдельные конструктивные решения: строительство дорог, устройство сетей связи.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. «Северный поток — 2» должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году. Напомним, Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции.