В Сирии официально открыли трассу Дамаск ― Алеппо

Дамаск, 22 февраля. Трасса Дамаск — Алеппо официально открыта для движения гражданского транспорта, объявил министр транспорта Сирии Али Хамуд в субботу.

«Трасса Дамаск — Алеппо официально открыта для движения транспортного потока, и она в полном распоряжении граждан», — приводит слова Хамуда агентство SANA.

Данная трасса является своеобразной экономической артерией. Дорога соединяет Дамаск с другими регионами и используется для транспортировки продуктов и пассажиров.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей ранее сообщал, что работа по восстановлению трассы была разделена на три этапа, которые включали в себя очистку дороги, вывоз оставшихся от террористов боеприпасов, восстановление участков трассы, подвергшихся непосредственному нападению незаконных вооруженных группировок, а также выравнивание выбоин и канавок, образовавшихся в результате обстрелов террористов. В течение последних лет трасса контролировалась террористами, однако недавно перешла под контроль официального правительства.