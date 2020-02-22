Женская сборная Норвегии победила в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Италии

Антхольц, 22 февраля. Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке 4х6 км на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце. Серебро досталось сборной Германии, а бронза — украинским биатлонисткам.

За сборную России в эстафете выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Спортсменки заняли восьмое место.

В эстафетном зачете Кубка мира лидируют норвежские биатлонистки, набрав 300 очков. На втором месте находится команда Швейцарии, а на третьем — сборная Швеции.