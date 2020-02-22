Вечно молодая телеведущая Екатерина Андреева назвала способ быстрого похудения

Москва, 22 февраля. Телеведущая Екатерина Андреева назвала продукты, от которых отказалась ради стройной фигуры.

Андреева рассказала, что ей пришлось отказаться от сахара, колбасы, сосисок, консервов, полуфабрикатов, тортов, конфет и пирожных. Кроме того, вечно молодая журналистка ограничила потребление молока, газировки, кофе, алкоголя и фреша.

Андреева также назвала продукт, употребление которого самым негативным образом сказывается на здоровье и фигуре. По словам Андреевой, она отказалась от кетчупа и майонеза.

«Как сказал один известный французский диетолог: «В России есть один продукт, несовместимый с жизнью, — это майонез», — рассказала ведущая.

Андреева добавила, что пьет воду, зеленый чаи и напиток из ячменя и цикория. В свой рацион ведущая включила блюда из свежих овощей и фруктов, салатов, круп, фасоли, рыбы и перепелиных яиц.

Ведущая призналась, что иногда балует себя «Наполеоном» или пирожками, которые готовит ее мама. Журналистка подчеркнула, что ей важно знать, из каких продуктов приготовлена еда.

Кроме того, Андреева раскрыла способ быстро привести себя в форму. Ведущая рекомендовала перестать есть в течение трех-четырех дней, пить воду и разбавленные овощные соки. Таким образом можно быстро избавиться от лишних килограммов и вывести из организма лишнюю воду.