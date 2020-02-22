В Сеть попало фото, как Пугачева кормит блинами и клубникой

Москва, 22 февраля. Фотография, на которой звезда советской и российской сцены Алла Пугачева кормит юмориста Максима Галкина, своего супруга блинами, попала в Интернет.

На фанатской странице Примадонны в Instagram появилось архивное фото. Публикация уже собрала свыше восьми тысяч лайков.

Фотограф застал счастливую семейную пару, судя по всему, за завтраком. На кадре видно, как Пугачева заботится о Галкине, который пьет свежевыжатый сок. Мужчина сидит за столом, на котором можно разглядеть блины, свежевыжатый апельсиновый сок, яйца, малосольные огурчики и клубнику. При этом звезды шоу-бизнеса мило улыбаются.

Пост с архивной фотографией собрал массу теплых комментариев. Многие фолловеры восхитились парой, которая так мило выглядит на снимке.

«Счастливее той женщины на свете нету, которую мужчина любит сердцем!» — написала tatiananikiforova724.

«Чудесная пара, долгих лет вам жизни», — пожелала liubovzabilskaia.

«Прекрасное фото! Так приятно смотреть на счастливых людей… Обстановка домашняя, уютная! Всего вам самого доброго!» — написала olgaeremina71.

«Любимые наши, счастья вам на долгие годы!» — подчеркнула maksimovaly7777.

«Какая дружная семья», — восхитилась aishat1744.

По данным прессы, у Пугачевой и Галкина завязались романтические отношения в начале 2000-х. В декабре 2011 года они поженились. У пары подрастают дочь Лиза и сын Гарри, в этом году детям исполнится семь лет.