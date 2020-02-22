Журавко обвинил «соросят» и Зеленского в неизбежном снижении пенсий на Украине

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил, как Украина дошла до того, что вынуждена снижать и без того мизерные пенсии своих граждан. Ранее власти Украины устами замминистра социальной политики Натальи Ненюченко вполне официально предупредили граждан о грядущем снижении пенсионных выплат.

«При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая, что лишь 5% работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платит взносы нерегулярно и в недостаточном объеме), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», — цитирует слова замминистра украинское издание «Обозреватель».

По мнению экс-депутата Рады Алексея Журавко, происходящее — прямое следствие бездарной экономической политики украинских властей, пришедших к власти в результате государственного переворота, и после смены президента Украины ситуация не улучшилась.

«Сегодняшние «соросята» (лоббисты американского финансиста Джорджа Сороса. — Прим. ФАН) с [президентом Украины Владимиром] Зеленским продолжают политику геноцида в отношении украинцев, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно они виноваты, что денег в украинской казне нет и пенсии платить не из чего. Это связано в первую очередь с катастрофическим разрушением производства на Украине. Европа украинцев обманула, совместные проекты с Россией они по глупости разрушили сами, и что получилось?! Украина просто не в состоянии сама зарабатывать деньги. Тем временем в стране продолжается гражданская война, но бюджета не хватает даже на нее. Поэтому киевские власти просто вынуждены продолжать красть у людей, в том числе урезая и без того мизерные пенсии».

Граждан Украины не только лишают будущих пенсий, но уже сегодня любым способом уменьшают количество лиц, которые могут получать социальные выплаты. Цель этой антинародной политики — хоть как-то снизить дефицит пенсионного фонда, отметил экс-депутат Рады.