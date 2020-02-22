Садальский рассказал, как умерла его мать от опухоли мозга в 36 лет

Москва, 22 февраля. Российский актер Станислав Садальский поделился воспоминаниями о своей матери. В Instagram артист опубликовал пост, который посвятил «родительской субботе».

По его словам, таких дней в году бывает всего два, перед Троицей и перед Великим постом.

«Это день особого поминовения наших ушедших близких, в первую очередь, конечно, родителей», — заметил актер.

В честь памятного дня артист рассказал о своей матери, которая умерла в далеком 1964 году, когда ей было всего 36.

«Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. Ее пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно», — написал Садальский.

Он не стал сообщать причины заболевания и отметил, что тогда ему было 13 лет, а брату Сергею — всего 6.

«Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось», — вспомнил артист.

Садальский добавил, что последние слова матери были обращены не к детям, а к мужу.

«Она сказала: «Юрочка, я люблю тебя», — заключил артист.

В завершение текста Садальский процитировал писательницу Линор Горалик, отметив, что «взрослыми становятся тогда, когда умирает последний, кто помнит ребенком тебя самого».

Ранее Садальский опубликовал частную переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк. В ней артистка благодарит своего коллегу за поддержку, передавали «Известия».