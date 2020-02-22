Садальский рассказал, как умерла его мать от опухоли мозга в 36 лет

Москва, 22 февраля. Российский актер Станислав Садальский поделился воспоминаниями о своей матери. В Instagram артист опубликовал пост, который посвятил «родительской субботе».
По его словам, таких дней в году бывает всего два, перед Троицей и перед Великим постом.
«Это день особого поминовения наших ушедших близких, в первую очередь, конечно, родителей», — заметил актер.
В честь памятного дня артист рассказал о своей матери, которая умерла в далеком 1964 году, когда ей было всего 36.
«Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. Ее пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно», — написал Садальский.
Он не стал сообщать причины заболевания и отметил, что тогда ему было 13 лет, а брату Сергею — всего 6.
«Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось», — вспомнил артист.
???????????????????????????????????????? Сегодня Родительская суббота, причем не простая, а Вселенская, их за год бывает всего две - перед Великим постом, как сейчас, и перед Троицей. Это день особого поминовения наших ушедших близких, в первую очередь, конечно, родителей. Моей мамы нет уже больше полувека, она умерла от опухоли мозга в тридцать шесть лет. Ее пытались лечить, возили в Москву, оперировали в институте Бурденко, но безрезультатно. Врачи говорили, произошло ....( не буду про причину) Мне было тринадцать, брату Сереже - шесть. Перед смертью мама перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось. Последние ее слова были обращены не ко мне и не к Сереже, а к отцу. Она сказала: "Юрочка, я люблю тебя". Значит, правда, что уходя отсюда, будешь помнить только любовь. А значит, и заберешь с собой только ее. А вместе с ней уже не так страшно. У Линор Горалик есть хорошая фраза: "Взрослыми становятся не тогда, когда заводят ребенка, а тогда, когда умирает последний, кто помнит ребенком тебя самого". Это правда, пока живы наши родители - все мы дети. И тем, у кого они есть, я желаю только здоровья. Думаю, со мной согласятся все, кто повзрослел уже навсегда. #помяни #родительскаясуббота #воронеж #родители #папамама #мамапапа #???????? #позвониродителям #прокопенко #садальские
Садальский добавил, что последние слова матери были обращены не к детям, а к мужу.
«Она сказала: «Юрочка, я люблю тебя», — заключил артист.
В завершение текста Садальский процитировал писательницу Линор Горалик, отметив, что «взрослыми становятся тогда, когда умирает последний, кто помнит ребенком тебя самого».
Ранее Садальский опубликовал частную переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк. В ней артистка благодарит своего коллегу за поддержку, передавали «Известия».